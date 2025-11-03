광양 섬진강 재첩잡이 손틀어업, 세계중요농업유산 공식 인증

국내 어업 분야로선 처음…세계 홍보 활동 강화

광양시, 전통어업 가치 공유·기술 전승 시범학교 운영

전남 광양시(시장 정인화)는 지난달 30일 이탈리아 로마 유엔식량농업기구(FAO) 본부에서 열린 '세계중요농업유산(GIAHS) 인증서 수여식'에서 ´광양 섬진강 재첩잡이 손틀어업´이 국내 어업 분야 최초로 세계중요농업유산으로 공식 인증받았다고 밝혔다.

이번 인증은 ´광양 섬진강 재첩잡이 손틀어업´의 전통적 가치와 생태적 지속 가능성을 국제사회가 공식적으로 인정한 것으로, 행사에는 정인화 광양시장을 비롯해 제주특별자치도, 하동군, 남해군, 울진군 등 국내 등재 지역 대표단과 FAO 관계자들이 함께했다.

수여식에서 유엔식량농업기구 부사무총장 고드프리 마그웬지(Godfrey Magwenzi, 짐바브웨)가 직접 인증서를 전달했다. 참석자들은 재첩잡이 손틀어업이 지역공동체의 협력과 생태적 지속 가능성을 기반으로 한 전통어업이라는 점을 높이 평가하며, 그 보전 가치에 깊이 공감했다.

광양시는 행사 기간 열린 세계중요농업유산 전시회에서 ´섬진강 재첩잡이 손틀어업´의 역사와 생태적 가치, 전통 어구 등을 소개해 해외 참가자들의 높은 관심을 모았다.

특히 전시와 함께 진행된 시식 행사에서는 광양을 대표하는 특산품인 매실청, 매실 캔디, 김부각 등을 선보여 큰 호응을 얻었으며, 참석자들은 청정 자연환경이 빚어낸 광양 지역 농수특산품의 우수한 품질을 높이 평가했다.

광양시는 수여식에 앞서 지난달 30일 유엔식량농업기구(FAO) 사무국장 카베 자헤디(Kaveh Zahedi) 등 국제기구 고위 관계자와 면담을 갖고, 섬진강 유역의 생태환경 보전과 지역 주민 중심의 지속 가능한 전통어업 관리 정책을 공유했다.

이 자리에서 광양시는 FAO와 전통어업 유산 보전 및 어촌 공동체 회복을 위한 협력 방안을 논의하며 향후 교류 확대 의지를 밝혔다.

또한 시는 지속 가능한 재첩 자원 관리와 전통어업 계승을 위한 중장기 과제를 설명하며, ESG 기반의 상생 관리 모델을 통해 지역 경제 발전과 자연환경 보전의 균형을 도모하겠다는 구상을 밝혔다.

정인화 광양시장은 "광양 섬진강 재첩잡이 손틀어업은 수백 년간 이어온 지역 주민의 삶과 지혜, 그리고 자연과의 조화가 만들어낸 소중한 유산"이라며, "이번 세계중요농업유산 공식 인증을 계기로 전통어업의 가치를 국제사회와 공유하고, 지역 어촌이 지속가능하게 발전할 수 있도록 다양한 정책과 지원을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

광양시는 이번 로마 방문을 계기로 세계중요농업유산 등재 지역 간 교류·협력 네트워크를 강화하고, FAO와의 협력을 통해 전통어업 보전과 국제 홍보를 적극 추진할 계획이다.

아울러 ´광양 섬진강 재첩잡이 손틀어업´의 세계적 인지도를 높이기 위한 다양한 홍보활동을 지속해 나가고, 재첩 자원의 지속 가능한 관리와 기술 전승을 위한 시범학교 운영 등 후속 사업을 통해 세대 간 전통 계승을 한층 강화할 방침이다.

한편, 광양시 대표단은 수여식 이후 캐나다 메트로 밴쿠버 랭리타운십과의 국제우호도시 협약 체결을 위한 방문 일정을 이어가며, 홍보행사와 주요 기관·시설 방문을 통해 교류 협력 방안을 논의할 예정이다.





