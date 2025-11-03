고창군, 이달의 새 멸종위기 철새 '황새' 선정

"희귀 철새 보호·갯벌 생태계 보전"

전북 고창군이 11월 '고창갯벌 이달의 새'로 멸종위기 철새인 황새(학명 Ciconia boyciana)를 선정하고, 희귀 철새 보호와 갯벌 생태계 보전의 중요성을 알리는 캠페인을 이어간다.

3일 군에 따르면 황새는 동아시아 전역에 분포하는 대형 조류로, 멸종위기 야생동물 Ⅰ급이자 천연기념물 199호로 지정된 국제적 보호종이다.

또 키가 1m가 넘는 큰 체구에 붉은 다리, 검은 부리, 하얀 깃털이 특징이다. 갯벌 생태계의 최상위 포식자로서 물고기와 갑각류 등을 먹으며 먹이사슬의 균형을 유지하는 중요한 역할을 한다. 황새의 존재 자체가 건강한 갯벌 생태계를 보여주는 지표로 평가된다.

황새는 주로 시베리아 등지에서 번식하고, 겨울철에는 한국과 동남아시아 일대의 습지·논·갯벌을 거쳐 이동한다. 이동 과정에서 고창갯벌은 풍부한 먹이와 안전한 휴식처를 제공하는 중요한 기착지 역할을 한다.

지난 1971년 국내에서 마지막 야생 번식 수컷이 사냥으로 희생되면서 한때 멸종했지만, 이후 정부와 관련 기관의 복원 노력이 이어지며 국내 여러 지역에서 방사된 황새들이 점차 서식지를 넓혀가고 있다. 군은 황새의 서식을 위한 다양한 보전 활동을 펼치고 있다.

최순필 군 세계유산과장은 "황새는 고창갯벌이 건강한 생태계를 유지하고 있다는 중요한 증거다"며 "앞으로도 멸종위기 철새 보호와 세계자연유산 고창갯벌의 생태적 가치 보전에 최선을 다하겠다"고 말했다.





