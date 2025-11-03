본문 바로가기
한국사회투자, 팁스 운영사 선정…"임팩트 스타트업 지원"

이성민기자

입력2025.11.03 09:23

"ESG 기술기업 등에 집중 투자"

한국사회투자는 중소벤처기업부의 민간 주도형 기술창업지원 사업 '팁스(TIPS)' 운영사로 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.


팁스는 민간 투자사와 정부가 협력해 유망 기술 창업기업을 선발·지원하는 대표적인 기술창업 프로그램이다. 운영사인 벤처캐피털(VC)·액셀러레이터(AC)가 먼저 스타트업에 1~2억원을 투자하고 추천하면 정부가 평가를 거쳐 연구개발(R&D) 및 사업화 자금을 매칭한다.

한국사회투자, 팁스 운영사 선정…"임팩트 스타트업 지원"
한국사회투자는 글로벌 사회 환경 문제를 혁신기술로 해결하는 기술 기반 임팩트 스타트업의 성장을 위해 지역 대학, 글로벌 파트너, 대기업 협력 네트워크를 연결한 '3-Side 파트너 인프라'를 기반으로 테크 기반 ESG(환경·사회·지배구조) 혁신 스타트업을 발굴·육성하는 컨소시엄을 구축했다.

지역 내 혁신 기업 발굴 및 육성 측면에선 카이스트, 포스텍, 광운대 및 지역 창조경제혁신센터(대전·충남·전북·부산) 등 7개 기관이 함께한다. 스케일업 지원을 위해 SK텔레콤, 우아한형제들, 이크레더블 등 6개 기관이 함께 보육 공간지원부터 가치평가, 파트너십 연계를 지원한다. 글로벌 투자 및 진출 연계 차원에선 심산벤처스(영국 크로스보더), 벡터마스(베트남) 기관이 함께한다.


한국사회투자는 2012년 설립된 공익법인 임팩트투자사로, 사회문제를 해결하는 스타트업을 대상으로 투자, 액셀러레이팅, ESG 컨설팅을 제공하고 있다. 현재까지 총 719억원의 임팩트투자금을 집행했다.


한국사회투자는 기후테크, 임팩트AI, 글로벌 등 혁신 기술을 보유하고 있는 기업을 발굴하고 팁스 추천을 진행할 계획이다. 이후 자금 조달, 네트워크, 맞춤형 성장지원 프로그램 등을 통해 기업의 스케일업을 극대화한다는 전략이다. 글로벌 네트워크를 활용해 해외 투자 및 액셀러레이팅 프로그램도 적극적으로 연계할 계획이다.

이순열 한국사회투자 대표는 "중기부와 기존 팁스 운영사에서 주목받지 못했던 높은 사회·환경 문제 해결력과 성장 잠재력을 갖춘 ESG 기술기업에 집중적으로 투자하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
