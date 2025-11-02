오바마, 트럼프 맹공…"백악관 매일 무법·광기…투표로 심판"

버지니아·뉴저지 주지사 선거 지원 유세

버락 오바마 전 미국 대통령이 1일(현지시간) 버지니아·뉴저지 주지사 선거 지원 유세에 나서 도널드 트럼프 대통령을 향해 직격탄을 날렸다.

미국 정치전문 매체 더힐 등 주요 매체에 따르면 오바마 전 대통령은 이날 민주당의 버지니아 주지사 후보 애비게일 스팬버거 전 하원의원, 뉴저지 주지사 후보 마이키 셰릴 하원의원의 선거 유세 연사로 나서 트럼프 대통령을 맹비난했다.

그는 버지니아 지원 유세에서 "우리나라와 우리 정치는 지금 꽤 어두운 곳에 있다"며 "이 백악관은 매일 무법과 무모함, 심술궂음, 그리고 그냥 순전한 광기를 쏟아내고 있다"고 강하게 비판했다.

그는 혼란스러운 관세 정책과 미국 도시에 주 방위군을 배치한 결정을 비난했다. 공화당 의원들을 겨냥해서도 트럼프 대통령이 "선을 넘었다는 것을 알면서도 견제하지 못한다"고 꼬집었다.

오바마 전 대통령은 뉴저지 지원 유세에서도 트럼프 대통령에 대한 비판을 이어갔다. 트럼프 대통령이 정적을 기소하기 위해 법무부를 동원하고 있으며 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)이 계속되는 와중에도 3억 달러(약 4269억원)를 들여 백악관에 초호화 연회장을 짓고 있다고 비난했다.

이날 오바마 전 대통령은 2016년 대선 당시의 트레이드마크 발언인 '야유하지 말고, 투표하세요'를 다시 꺼내 들었다. 그는 "그들은 야유를 듣지 못한다. 그들은 표를 듣는다"라고 강조하며 오는 4일 지방선거에서 현 정부를 심판해달라고 촉구했다.

오바마 전 대통령이 지원 유세에 나선 민주당 두 후보는 여론조사에서 우위를 점하고 있다. 버지니아주는 유고브가 지난달 17∼28일 실시한 여론조사에 따르면 스팬버거 후보 지지율은 55%로 공화당 후보인 윈섬 얼-시어스 부지사를 14%포인트 차로 크게 앞서고 있다. 뉴저지에서도 셰릴 후보는 유권자 51%의 지지를 얻어 공화당 후보인 잭 치타렐리 전 주의회 의원(42%)에게 우위를 점하고 있다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>