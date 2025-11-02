본문 바로가기
사회
강원학사, 지역 어르신과 함께하는 '효사랑 경로잔치' 개최

이종구기자

입력2025.11.02 09:15

숏뉴스
문화예술공연·음식꾸러미 나눔
따뜻한 지역사회 소통 실천

강원인재원이 운영하는 장학시설인 강원학사는 지난 10월 31일 관악구 난곡동 지역 어르신들을 모시고 '효(孝)사랑 경로잔치'를 개최했다. 이번 행사는 경로의 달을 맞아 지역 어르신들께 감사의 마음을 전하고, 지역사회와의 유대를 강화하기 위해 마련됐다.

강원인재원이 운영하는 장학시설인 강원학사는 지난 10월 31일 관악구 난곡동 지역 어르신들을 모시고 '효(孝)사랑 경로잔치'를 개최하고 있다. 강원인재원 제공

강원인재원이 운영하는 장학시설인 강원학사는 지난 10월 31일 관악구 난곡동 지역 어르신들을 모시고 '효(孝)사랑 경로잔치'를 개최하고 있다. 강원인재원 제공

이날 행사에는 강원학사 임직원과 학사생, 지역 연계기관 관계자 등 130여 명이 참석했다. 특히 관악문화재단의 공연이 함께 진행돼 첼로와 해금의 선율, 트로트 무대가 어우러진 흥겨운 문화공연으로 큰 호응을 얻었다.


강원학사는 학사 인근 어르신들을 위해 영양삼계탕과 강원 특산물로 구성된 음식꾸러미 100세트를 정성껏 준비해 전달했다. 이번 나눔은 지역 어르신들의 건강을 기원하고, 학사생들에게 효와 나눔의 의미를 되새기게 한 뜻깊은 시간이 됐다.

강원학사 관계자는 "이번 경로잔치가 어르신들이 함께 웃고 즐기는 화합의 자리가 되었기를 바란다"며, "앞으로도 지역사회와의 상생을 위해 사회공헌 활동을 꾸준히 이어 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
