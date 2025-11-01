본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

中, 유인우주선 '선저우 21호' 발사…생쥐 4마리 사육 실험

이승형기자

입력2025.11.01 09:58

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중국이 우주정거장 '톈궁(天宮)'에서 6개월간 머물며 생쥐 사육 등 과학 연구를 수행할 유인 우주선 '선저우(神舟) 21호'를 지난달 31일(현지시간) 발사했다.


중국의 유인우주선 선저우 21호가 31일 오후 주취안 위성발사센터에서 ‘창정 2F 야오 21호’ 로켓에 실려 발사되고 있다. 신화연합뉴스

중국의 유인우주선 선저우 21호가 31일 오후 주취안 위성발사센터에서 ‘창정 2F 야오 21호’ 로켓에 실려 발사되고 있다. 신화연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

중국 관영 신화통신 등에 따르면 중국은 이날 오후 11시46분께 간쑤성 주취안 위성발사센터에서 선저우 21호를 창정(長征) 2호 F야오(遙)-21 운반 로켓에 실어 발사했다.

선저우 21호 발사는 우주정거장 활용·발전과 관련한 6번째 유인 비행이다. 전체 유인 우주 비행 프로젝트로는 37번째다. 선저우 21호에는 남성 우주비행사 3명이 탑승했다. 이들은 선저우 20호 승무원과 교대해 중국이 자체 건설한 우주정거장 톈궁에서 6개월간 체류하면서 27개 우주 과학·응용 실험 등을 진행한다.


특히 선저우 21호는 살아있는 생쥐를 싣고 가 중국의 첫 포유류 우주 사육 실험을 수행한다. 중국과학원 전문가들은 총 300마리 가운데 적응 훈련 등을 거친 최종 후보 48마리를 추렸으며 발사 전날 암컷과 수컷 두 마리씩 네 마리를 최종 선정했다. 선저우 21호 승무원들은 이 생쥐들을 데리고 무중력·밀폐 등 우주공간 조건이 쥐의 행동 패턴에 미치는 영향 등을 중점 연구하게 된다. 생쥐들은 추후 지구에서 스트레스 반응 등 추가 연구에 활용된다.


비행사들은 이밖에 우주 유영 활동과 화물 출납, 우주 잔해 보호장비 설치 등 임무를 수행하며 차세대를 위한 과학 교육과 공익 활동, 우주 탑재 시험 등도 할 계획이다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 테라·정관장도 특수 기대 "300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제로 음료 대체당, 원래는 '살충제'였다

트럼프의 전격적 핵잠수함 승인, 동북아 정세 흔드는 이유

'고도비만' 이런 아빠로 살 수 없어…첫주, 근손실이 찾아왔다

유튜브·틱톡, 신종 '짝퉁 백화점'으로…급성장에 단속 '구멍'

"눈이 휘둥그레, 딴 세상이 펼쳐진다"…'보석' 같은 공간들

AI가 만든 '빈곤의 얼굴'…생성형 AI 이미지 부작용 논란

中, 유인우주선 '선저우 21호' 발사…생쥐 4마리 사육 실험

새로운 이슈 보기