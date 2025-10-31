본문 바로가기
김진태 지사, 김동명 한국노총 위원장 만나 '노사 상생' 협력 강화

이종구기자

입력2025.10.31 18:37

숏뉴스
강원도공무원교육원 2025년 노사화합어울한마당에 만나
도, 2024년 공무원 노사문화 최우수 행정기관으로 선정

김진태 강원특별자치도지사는 31일 강원특별자치도 공무원교육원에서 열린 '2025년 노사화합 어울한마당' 행사에서 김동명 한국노총 위원장을 만나 환담을 나눴다.

김진태 강원특별자치도지사는 31일 강원특별자치도 공무원교육원에서 열린 '2025년 노사화합 어울한마당' 행사에서 김동명 한국노총 위원장을 만나 환담을 나눈 뒤 기념촬영을 하고 있다. 강원도 제공

김진태 강원특별자치도지사는 31일 강원특별자치도 공무원교육원에서 열린 '2025년 노사화합 어울한마당' 행사에서 김동명 한국노총 위원장을 만나 환담을 나눈 뒤 기념촬영을 하고 있다. 강원도 제공

이날 김동명 위원장은 '2024년 공무원 노사문화 최우수 행정기관'으로 선정된 강원특별자치도청의 체육행사를 방문해 김진태 도지사와 공무원 노사 간 협력적 관계 구축과 상생 발전 방안 등 노사 현안에 대해 의견을 교환했다.


강원특별자치도청 공무원노사는 민선 8기 출범 이후 '노사 상생협력 공동선언문'을 채택하고, 다양한 소통 채널을 통해 협력적이고 생산적인 노사문화를 조성해오고 있다.

김동명 위원장은 "노사화합 어울한마당 개최를 축하드린다"며 "작년에 공무원 노사문화 최우수행정기관으로 선정된 강원도가 앞으로도 노사 상생 문화를 선도해나가길 기대한다"고 전했다.


김진태 도지사는 "노사가 함께 어울리는 어울한마당에 이렇게 방문해주셔서 감사하다"며 "오늘 노사가 함께 웃는 모습처럼 앞으로도 서로를 존중하고 협력하는 분위기 속에서 강원도 발전을 이끌어가겠다"고 말했다.


한편, 한국노총과 한국노총 강원도지역본부는 2025년 강원특별자치도청 노사화합 어울한마당 행사에 커피차(350만원 상당)와 인생네컷 사진기, 운영인력(7명)을 지원하며 의미를 더했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
