IMF총재 "韓경제 내년 잠재성장률 수준 반등"…李 "미래 긍정적"[경주APEC]

李 "코스피 4000 넘어…경제 빠르게 회복"

"재정 지속가능성 고려…성과 중심 재정운영"

이재명 대통령은 31일 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재를 만나 최근 코스피지수가 처음 4000포인트를 넘은 것을 언급하며 한국 경제가 빠르게 회복 중이라고 말했다. 게오르기에바 총재는 내년 한국 경제가 잠재성장률 수준으로 반등할 것이라고 했다.

이재명 대통령이 31일 APEC 정상회의장인 경북 경주화백컨벤션센터에서 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재를 접견하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 계기로 경주를 방문한 게오르기에바 총재를 접견해 세계 경제와 한국의 경제 전망, 경제정책 방향, 경제성장 전략 등에 대해 논의했다.

이 대통령은 "새 정부 출범 이후 정치적 불확실성이 신속히 해소되면서 한국경제가 빠르게 회복되고 있다"며 "코스피지수가 사상 처음으로 4000포인트를 넘어서는 등 국내외 투자자들도 한국의 미래를 긍정적으로 바라보고 있다"고 했다.

그러면서 "정부 정책에 대한 기대감, 신속한 추가경정예산(추경) 집행 등으로 인해 민간소비 심리가 개선되는 등 경기가 활력을 찾고 있다"며 "이런 흐름이 내년에도 이어지기를 기대한다"고 말했다.

게오르기에바 총재는 "최근 한국의 소비, 수출 등 여러 지표로 볼 때 한국경제가 회복되고 있으며 이런 흐름이 이어져 내년에는 한국이 잠재성장률 수준으로 반등할 것으로 예상한다"고 설명했다.

이 대통령은 게오르기에바 총재에게 한국 정부가 인공지능(AI)과 디지털 기술의 변화를 가속해 AI 대전환, 초혁신경제 구현을 통한 성장동력을 마련 중이라고 했다.

또 지속 가능한 성장을 위해 자본이 기업투자, 산업혁신 등 생산적 금융으로 이어지도록 금융·외환시장 선진화도 적극 추진 중이라고 강조했다.

특히 재정의 지속 가능성을 고려하면서 경제의 마중물 역할을 할 수 있도록 성과 중심으로 재정을 운영할 것이라고 설명했다.

이 대통령은 IMF와 게오르기에바 총재가 세계 경제 성장 및 안정을 위해 노력한 것을 높이 평가하면서 "한국도 경제 발전 경험을 토대로 저소득·취약 국가를 지원하는 IMF의 노력에 적극적으로 동참하겠다"고 했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr



