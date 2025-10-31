본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

부산교육청, ‘부산교육합창제’ 개최… 하모니로 물드는 11월

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.31 10:47

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산시교육청학생예술문화회관(관장 박은혜)은 오는 11월 4일부터 7일까지 나흘간 회관 대극장에서 '2025 부산교육합창제'를 개최한다고 30일 전했다.


올해로 3회째를 맞는 이 행사는 부산 지역 초·중·고 합창동아리에 무대 경험을 제공하고, 예술을 통한 인성교육과 감수성 함양을 위해 마련됐다. 올해는 학생 합창단과 교사 노래동아리 등 42개 팀, 1700여명이 참여해 다채로운 하모니를 선보인다.

개막 무대는 송수초등학교 '송수잔솔합창단'의 '어기영차 바다로 가자'로 시작된다. 이어 동요, 가곡, 뮤지컬 넘버, 대중가요 등 다양한 장르의 합창이 무대를 장식할 예정이다.


모든 공연은 유튜브 '부산시교육청학생예술문화회관' 채널과 'KNN 캐내네' 채널을 통해 실시간 중계된다.


김석준 부산시교육감은 "서로의 마음을 한데 모아 만들어낸 하모니가 학생들의 배움과 성장으로 이어지는 시간이 되길 바란다"며 "합창의 울림이 부산교육의 미래를 밝히는 꿈과 희망이 되길 기대한다"고 말했다.

부산교육청 초중고 학생·교사 대상 교육합창제 포스터.

부산교육청 초중고 학생·교사 대상 교육합창제 포스터.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

어쩐지 말도 안 되게 싸더라…97% 할인 제품, 확인하니 전부 '짝퉁' 어쩐지 말도 안 되게 싸더라…97% 할인 제품, 확인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란

금관 쓰고 멜리니아와 춤추는 트럼프 AI 영상 확산

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

숙소도 없고 음식도 부실, APEC 경찰·소방 홀대 논란

무면허로 전동킥보드 몰다 사망사고 낸 고교생…실형 선고

젠슨 황의 픽 '깐부치킨'…가맹점엔 '깐부' 안했다

"더 뛸까 불안"…10·15 대책 후 서울에 집 사는 무주택자들

새로운 이슈 보기