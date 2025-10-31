'3개월 50㎏ 감량땐 포르쉐 증정'…中 헬스장 이벤트 논란

참가비 200만원 내고 합숙…중고 포르쉐 증정

의료계 "생명 위협"…누리꾼 "무모한 마케팅"

중국의 한 헬스장이 '3개월 안에 50㎏ 감량 시 포르쉐 증정'이라는 초고강도 이벤트를 내걸어 논란이 일고 있다. 온라인에서는 "가능하긴 하냐"며 누리꾼들의 관심이 쏟아졌지만 의료계에서는 "위험할 수 있다"는 경고가 나왔다.

29일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 산둥성 빈저우의 한 피트니스센터는 지난 23일 온라인을 통해 '3개월 안에 50㎏ 감량 시 포르쉐 파나메라 증정'을 내건 다이어트 챌린지를 공개했다. 해당 차량의 공식 판매가는 시가 약 110만 위안(한화 2억2000만원)에 달한다.

이 헬스장의 트레이너 왕씨는 현지 매체 상양비디오와의 인터뷰에서 "이 챌린지는 합법적인 이벤트이며 참가자 30명 모집이 완료되면 마감된다"고 밝혔다. 현재까지 7~8명이 신청했으며 참가비는 1만 위안(약 200만원)이다.

참가자들은 밀폐된 공간에서 합숙하며 식사와 숙박을 제공받지만 구체적인 식단이나 훈련 방식, 목표 달성 기준 등은 공개되지 않았다.

왕씨는 또 "경품으로 제공될 포르쉐는 헬스장 소유주의 개인 차량이며 2020년식 중고차로 새 차가 아니다"라고 설명했다.

이벤트가 화제를 모으자 의료계에서는 우려의 목소리가 나왔다. 단기간 극단적 체중 감량이 신체에 심각한 부담을 줄 수 있다는 것이다.

산시성 인민병원 위장외과 전문의 푸얀송은 "이렇게 빠른 속도로 체중을 감량하면 장기 손상뿐 아니라 생명을 위협할 수도 있다"며 "체중 감량은 뇌, 체지방, 근육, 장기가 새로운 에너지 균형에 적응하도록 점진적으로 진행돼야 한다"고 지적했다.

이벤트 소식과 관련해 중국 누리꾼들의 반응도 대체로 부정적이다. 중국 온라인에서는 "50㎏을 빼면 몸이 남아나질 않겠다", "주최 측은 참가비만으로 새 차를 살 수 있겠네" 등 비판적 댓글이 이어졌다. 일부는 "처음부터 실현 불가능한 목표를 내걸어 관심을 끌려는 마케팅일 뿐"이라며 "참가자를 홍보 수단으로 이용하는 거 아니냐"는 의혹도 제기했다.





