서울대-알토스벤처스, 유망 초기 창업 기업 발굴 나서

‘IR 밋업’ 개최

서울대학교 창업지원단과 알토스벤처스는 서울대 유망 창업 기업을 발굴하고 투자 기회를 제공하기 위한 'SNU IR 밋업'을 개최했다고 31일 밝혔다.

서울대학교 창업지원단과 알토스벤처스가 함께한 'IR 밋업'이 진행되고 있다. 알토스벤처스 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 서울대학교 창업지원단이 투자사와 서울대 창업기업 간의 피칭 및 투자 교류의 장을 만들기 위해 마련했다. 알토스벤처스는 쿠팡, 우아한형제들, 토스(비바리퍼블리카), 당근, 크림 등 한국 대표 기술 기업에 초기 단계부터 투자해 온 경험을 바탕으로, 차세대 혁신 기업을 발굴하기 위해 이번 프로그램에 참여해 약 4개 기업을 대상으로 심층적인 투자 검토를 진행했다.

우선 안상일 알토스벤처스 파트너는 하이퍼커넥트 창업 및 성장 사례를 중심으로 알토스의 투자 관점을 소개했으며, 신정환 파트너와 정해민 심사역은 인공지능(AI) 기술을 포함한 주요 투자 분야와 한국 시장에서 관찰할 수 있는 창업 트렌드를 공유했다. 이후 비공개로 진행한 오피스아워에서는 선정된 4개 기업이 각 30~40분간 투자사와 개별 미팅을 진행했다. IR 피칭, 질의응답, 피드백 등 실질적 투자 검토 절차를 경험했다.

알토스벤처스 관계자는 "기술 자체보다 중요한 것은 창업가의 문제 정의와 장기적 실행력"이라며 "AI는 산업의 근본 구조를 재편할 잠재력이 있는 만큼, 단기 유행이 아닌 지속 가능한 비즈니스 모델을 설계할 수 있는 창업가에 주목하고 있다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



