본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

KB국민카드, 3분기 순이익 993억… 전년 대비 13.4% 감소

문채석기자

입력2025.10.30 17:15

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

카드부문 수익 3.7% 감소…"수수료 인하 영향"

KB국민카드는 3분기 순이익이 전년 대비 13.4% 줄어든 993억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 전년 동기(1147억원)와 비교하면 13.4% 감소한 수치다.


서울 종로구 KB국민카드 본사. KB국민카드

서울 종로구 KB국민카드 본사. KB국민카드

AD
원본보기 아이콘

같은 기간 영업이익은 전년 동기(1572억원) 대비 13.3% 줄어든 1362억원으로 집계됐다.

영업수익은 전년 동기(1조3830억원) 대비 2.4% 줄어든 1조3500억원이다.


3분기 카드 부분 수익은 1조1049억원으로 전년 동기(1조1474억원) 대비 3.7% 줄었다. 카드 수수료율 인하 영향으로 실적이 줄었다.


3분기 연체율은 1.21%로 2분기(1.40%) 대비 0.19%포인트 낮아졌다.

KB국민카드 관계자는 "인공지능(AI) 기반 신용평가 모델과 신용정책을 고도화하고 포트폴리오 모니터링을 강화해 정교하게 리스크 관리를 할 것"이라고 말했다.


이어 "급격한 신용경색을 막기 위해 중·우량 등급 고객을 대상으로 탄력적인 한도 관리를 해 서민금융 유동성 공급자 역할을 충실히 할 것"이라고 덧붙였다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' 점검 나선 이억원 금융위원장 "매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기