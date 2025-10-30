본문 바로가기
작년 日 초중고 괴롭힘 77만건…역대 최다

김현정기자

입력2025.10.30 17:24

숏뉴스
초등학교 괴롭힘 건수 61만612건
'의무교육' 초중생 등교 거부 35만명

지난해 동안 일본 초·중·고교에서 발생한 '왕따(이지메)' 등 괴롭힘 건수가 약 77만건으로 나타났다. 이는 역대 가장 많은 수치다.


30일 아사히신문과 요미우리신문 등은 전년도(2024년 4월~2025년 3월) 문부과학성의 '아동학생의 문제행동·등교 거부 등 조사' 결과를 인용해 이같이 보도했다. 조사 결과에 따르면 2024년도 학교 현장에서 인지된 괴롭힘 건수는 76만9022건으로 전년도 73만3568건보다 5.0% 늘었다. 이는 그동안 시행된 일본 정부의 연례 조사 중 가장 많은 건수다.

사진은 기사의 이해를 돕기 위한 것으로 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이

사진은 기사의 이해를 돕기 위한 것으로 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이

중·고교에서 생명·신체·재산에 중대한 피해가 의심되는 '중대 사태'로 분류된 심한 괴롭힘 발생 건수는 1405건이었다. 이 또한 전년도보다 7.6% 늘어난 것으로 역시 역대 최대치다. 전년도 중대 사태 발생 건수는 1306건이었다. 작년도에 인지된 괴롭힘 발생 건수를 학교별로 보면 초등학교가 61만612건으로 압도적이었다. 괴롭힘 건수는 인지된 건수이므로, 실제 발생 건수보다 더 적을 수 있으며 학교의 조사 능력·신고 체계 등에 따라 변동이 있을 수 있다.


작년도에 의무교육인 초등·중학교에서 연간 30일 이상 무단결석해 '등교 거부'로 분류된 학생 수는 35만3970명으로 전년도보다 2.2% 늘어난 것으로 집계됐다. 고등학교 장기 결석자의 수는 10만3608명이었다. 등교 거부 학생은 12년 연속 늘고 있으며, 이 역시 지난해 역대 최대를 기록했다. 극단적 선택을 한 초중고생의 수는 413명으로 이 또한 전년 대비 증가했다.


일본은 2011년 교내 괴롭힘을 당하던 한 중학생의 자살 사건을 계기로 2013년 '괴롭힘 방지대책 추진법'을 제정해 피해자 파악 등 대응 노력을 한층 강화했다. 특히 생명이나 심신을 크게 위협하는 수준의 괴롭힘을 '중대 사태'로 분류해 집중적으로 대응하고 있으나 피해가 줄어들 기미는 좀처럼 보이지 않고 있다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
