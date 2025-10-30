[포토] 세종시, 국비확보 상황실 운영… '내년도 예산확보 시동'

세종시가 30일 국회 건립 지원 협력사무소에 2026년 국비 확보 현장상황실 현판식을 열고 내년도 국비 확보를 위한 현장 대응체계를 본격적으로 가동했다.





