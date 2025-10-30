LS일렉트릭, 영국 데이터센터 전력시장 공략 본격화

英 배전반 업체 일렉시스와

데이터센터向 저압 배전반 개발 MOU

영국 데이터센터 및 DNO 시장 교두보

유럽 주요국 협력 네트워크 강화

LS일렉트릭은 지난 29일(현지시간) 영국 배전반 제조사 일렉시스와 브리스톨시에 있는 일렉시스 본사에서 '영국 데이터센터향 저압(LV) 배전반 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 30일 밝혔다.

LS일렉트릭은 지난 29일(현지시간) 영국 브리스톨 시(市)에 위치한 일렉시스 본사에서 일렉시스와 '영국 데이터센터 향(向) 저압(LV) 배전반 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 사진은 조욱동 LS일렉트릭 글로벌사업본부 본부장(왼쪽)과 크리스 프랫(Christ Pratt) 일렉시스 사장(오른쪽)이 협약 체결 후 기념촬영을 하는 모습. LS일렉트릭 AD 원본보기 아이콘

일렉시스는 2001년 설립된 영국 현지 배전반 제조사로, 저압 배전반 직접 설계 및 제작 역량을 보유한 전문 기술회사다.

양사는 LS일렉트릭의 데이터센터용 전력기기 솔루션 및 사내 전력시험기술원(PT&T)을 통한 시험·개발 역량과 일렉시스의 현지 표준 배전반 설계·제작 역량을 결합해 영국 데이터센터를 중심으로 요구가 확대되는 높은 차단용량과 안전성의 고사양 배전반 솔루션을 공동 개발키로 합의했다.

또 향후 일렉시스의 영국 현지 배전반 제작·기술지원 역량을 기반으로 영국을 시작으로 유럽 주요국에서 협력 네트워크를 강화해 고객 맞춤형 솔루션을 제공할 예정이다.

이번 협약은 최근 빠르게 성장하고 있는 영국 데이터센터 시장을 타겟으로, 현지에서 배전 솔루션 및 네트워크를 보유한 기업과 협력한다는 점에서 의미가 있다. LS일렉트릭은 이번 협력을 발판 삼아 세계 데이터센터 시장 공략을 본격화할 방침이다. 우선 LS일렉트릭은 국내에서 축적해온 데이터센터 사업 역량을 기반으로 영국 시장에 교두보를 확보하고 향후 영국 배전 계통 사업자(DNO) 시장 참여 및 유럽 시장 진출을 추진한다는 청사진을 세웠다.

최근 글로벌 데이터센터 시장은 클라우드 서비스 확대와 AI 인프라 수요 증가에 따라 급격히 성장하고 있다. 영국 데이터센터 시장은 2025년 약 152억3000만달러(약 21조8855억원) 규모로 추산되며 2030년까지 연평균 13.3% 성장할 것으로 예상된다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>