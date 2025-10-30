본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[포토] '내란 중요임무 종사'혐의 추경호, 특검 출석

윤동주기자

입력2025.10.30 10:36

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] '내란 중요임무 종사'혐의 추경호, 특검 출석
AD
원본보기 아이콘

추경호 전 국민의힘 원내대표가 30일 서울 서초구 내란특검 사무실로 출석하고 있다. 추 전 원내대표는 국회의 계엄해제 의결을 방해한 혐의를 받고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"…이번 美 승인의 의미는 "영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"뉴진스·어도어 전속계약 유효…민희진, 독립 위해 여론전" 1심 판결

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"트럼프는 손가락질, 오바마는 폴더 인사"…일왕에 대한 태도 논란

"'치맥' 콜?"…젠슨황 제안에 이재용·정의선 모인다

'월1000만원 내고 산다' 신규 늘었네…"규제? 여긴 완전 다른 세상"

새로운 이슈 보기