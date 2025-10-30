배드뱅크 연체채권 매입 시작…총 5.4조원 규모

새도약기금 매입 즉시 추심 중단

기초생활수급자 등 취약층 채무 연내 소각

새도약기금이 장기 연체채권 매입을 시작했다. 다음 달부터는 은행·보험·공공기관 등이 보유한 연체채권까지 신속하게 매입한다는 방침이다.

새도약기금은 한국자산관리공사와 국민행복기금이 보유한 장기 연체채권을 매입했다고 30일 밝혔다. 이번에 매입된 채권은 7년 이상 연체, 5000만원 이하의 개인(개인사업자 포함) 무담보채권으로, 총 매입 규모는 5조4000억원(34만명)이다.

새도약기금의 연체채권 매입 즉시 추심은 중단되며, 매입 채권 중 기초생활수급자 등 사회 취약계층 채무는 별도 상환능력 심사 없이 연내 소각할 예정이다.

그 외 채권은 철저한 상환능력 심사를 실시한 후 개인 파산에 준하는 수준으로 상환능력을 상실한 경우 1년 이내 소각하고, 그 외 상환능력이 현저히 부족한 경우는 채무조정을 추진한다.

한국자산관리공사와 국민행복기금은 지난주부터 새도약기금 매입 대상 채무자에게 채권 양도 예정 사실을 통지했다. 채무자는 채권 매입 후속절차가 완료되는 12월부터 새도약기금 홈페이지를 통해서도 본인 채무 매입 여부 및 상환능력 심사 결과, 채권 소각 여부 등을 조회할 수 있다.

은행·보험 등 주요 금융업권의 새도약기금 협약 가입은 순조롭게 진행 중인 만큼, 앞으로 새도약기금은 대부업권 및 상호금융의 협약 가입을 적극 독려할 계획이다.

특히 아직 협약 가입이 활발하지 않은 대부업권에 대해서는 연내 협약에 가입한 대부업체가 우선 혜택을 받을 수 있도록 인센티브 방안을 마련할 예정이다.

한편, 7년 미만 연체자를 위한 특별 채무조정 프로그램 및 채무조정 이행자를 위한 5000억 규모 특례 대출 프로그램이 출시된다. 7년 미만 연체 또는 채무조정 이행 등 지원 요건을 갖춘 국민들은 전화와 홈페이지로 상담 예약 후 가까운 서민금융통합지원센터를 방문하면 해당 프로그램을 신청할 수 있다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>