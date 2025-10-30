[경주APEC]최수연 네이버 대표 "로컬 콘텐츠 성장 위해 AI·인프라 지원"

"지도·페이로 지역 상권 지원"

네이버 최수연 대표가 아시아태평양경제협력체(APEC) 행사가 개최되고 있는 경주에서 로컬 사업자들과 만나 "첨단 기술을 이용해 로컬의 역사와 문화가 담긴 콘텐츠가 지역 대표 브랜드와 상권으로 성장할 수 있도록 인공지능(AI) 교육과 기술, 인프라를 지원하겠다"고 밝혔다.

30일 네이버에 따르면 최 대표는 지난 28일 경주 황리단길에서 열리고 있는 네이버 '비로컬위크' 캠페인 현장을 찾았다. 최 대표는 경주 지역 청년 그림작가와 예술가들이 운영하고 있는 청년감성상점을 방문해 경주의 로컬 상품들을 둘러보고, 지역 사업자와 만났다.

최 대표는 청년감성상점에서 첨성대 열쇠고리 등 굿즈를 구매하며 "APEC 현장에 직접 방문하니, 경주가 가진 문화적 고유성과 다양성이 글로벌 경쟁력으로 주목받고 있음을 생생하게 체험할 수 있었다"고 말했다.

또 "로컬의 문화와 역사 자체가 지역을 대표하는 지식재산권(IP)이자 스토리텔링 콘텐츠로 자리잡고, 지역의 상권도 더욱 생동감을 얻을 수 있도록 네이버의 AI 기술을 포함한 지도, 페이 등 팀네이버의 다양한 역량과 인프라를 통해 지원하겠다"고 했다.

네이버는 지난 25일부터 오는 31일까지 경주 황리단길 일대에서 비로컬위크 캠페인을 진행 중이다. 비로컬위크에 참여하는 일부 로컬 상점에는 네이버페이의 오프라인 통합 단말기인 'Npay 커넥트'가 시범적으로 도입됐다.

이날 현장에는 주낙영 경주시장도 방문해 최 대표와 함께 디지털 플랫폼을 기반으로 한 로컬 콘텐츠 발굴과 필요성에 대해 공감대를 나눴다. 주 시장은 "경주에는 천년의 역사와 문화를 현대적 감각과 트렌드로 재탄생시키는 지역 청년들과 예술가들이 활발하게 활동하고 있다"면서 "지역 청년과 소상공인들이 디지털전환으로 새로운 기회와 도전을 만들어낼 수 있도록 경주시도 함께 돕겠다"고 전했다.





