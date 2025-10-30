"신남방 뚫자"…광주시, 동남아시장개척단 파견

싱가포르·말레이시아서 수출상담회 추진

수출상담 1,618만달러·MOU 460만달러

지역 기업 10곳 참여…해외 판로 '청신호'

광주시가 급변하는 세계 통상환경 속에서 지역 중소기업의 해외판로 확대를 위해 파견한 동남아 해외시장개척단이 눈에 띄는 성과를 거뒀다. 지난 19~25일 싱가포르와 말레이시아에 파견된 개척단은 수출상담회와 현지 시장조사를 통해 총 119건의 수출 상담과 1,618만달러 규모의 상담 실적을 달성하며 지역경제 활성화에 기여했다.

30일 시에 따르면 이번 동남아 해외시장개척단은 총 119건, 1,618만달러(한화 약 220억원) 규모의 수출 상담을 기록했으며, 8건의 양해각서(MOU) 체결로 460만달러의 잠재적 계약을 이끌어냈다. 또 현장에서는 50만달러 규모의 즉각적인 수출계약도 성사되는 등 가시적 성과를 보였다. 이러한 성과는 급변하는 국제 경제상황 속에서 지역기업들의 새로운 시장개척 가능성을 보여주는 고무적인 사례로 평가된다.

동남아시장개척단에는 광주시와 경제진흥상생일자리재단, 한국무역협회 광주전남본부를 비롯해 ㈜금명하이텍, ㈜이앤시, 유기농마루, ㈜이터나 보타니카, ㈜원솔루션, ㈜소프트웰스, ㈜라피네제이, 뽀에따, ㈜그린토크, 한국제다 등 10개 지역 중소기업이 참여했다. 이들 기업은 화장품, 건강기능식품, IT, 생활소비재 등 다양한 품목을 선보이며 현지 바이어들의 관심을 받았다.

특히 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 수출상담회에서는 ㈜이앤시가 레독스 리액터(수처리 소재 부품) 제품으로 50만달러 상당의수출 계약을 체결했다. ㈜이터나 보타니카는 싱가포르와 말레이시아에서 각각 23만달러, 411만달러 수출 상담을 이끌어내며 참가기업 중 가장 높은 실적을 기록하는 쾌거를 이뤘다.

수출상담회 외에도 시장개척단은 현지 시장조사 활동을 병행했다. 싱가포르의 주요 전자상거래 플랫폼인 라자다(Lazada)와 쇼피(Shopee)를 방문, 동남아 소비자 특성과 한국제품 판매 동향을 파악하며 현지 시장 이해를 높였다. 이어 말레이시아 대외무역개발공사(MATRADE)와의 협의를 통해 현지시장 진출 전략 및 유망 품목 발굴 방안 등을 모색했다.

시는 이번 수출상담회 성과가 실질적인 수출로 이어질 수 있도록 후속 지원을 강화할 방이니다. 해외 물류비, 무역보험료, 통번역 지원 등 체계적인 사후관리를 통해 지역기업들이 해외시장에 안정적으로 정착하고, 지속적인 성과를 낼 수 있도록 적극 뒷받침할 계획이다.

홍나순 창업진흥과장은 "이번 동남아 수출상담회는 불확실한 통상환경에서도 지역 중소기업의 대체시장 발굴과 수출 경쟁력 강화에 의미 있는 계기가 됐다"며 "앞으로도 실질적인 해외진출 성과가 이어지도록 현장 중심의 수출지원 정책을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.





