본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

특징주

[특징주]현대기아차, 관세 족쇄 풀고 동반 신고가

송화정기자

입력2025.10.30 09:20

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현대기아차가 미국과의 관세협상 타결에 힘입어 장초반 급등세를 보이며 나란히 신고가를 기록했다.


30일 오전 9시8분 현재 한국거래소에서 현대차 는 전일 대비 18000원(6.98%) 오른 27만6000원에 거래되고 있다. 장중 28만9500원까지 오르며 52주 신고가를 다시 썼다. 기아 는 5.87% 오른 12만2600원을 기록 중이다. 기아도 장중 12만6200원까지 올라 역시 52주 신고가를 갈아치웠다.

한미 관세협상이 타결된 것이 주가 상승동력으로 작용한 것으로 풀이된다. 전날 한미 양국은 3500억달러 '대미 투자 패키지'를 핵심으로 하는 관세협상을 타결했다. 이에 따라 자동차 관세는 기존 25%에서 15%로 낮아진다.


김진석 미래에셋증권 연구원은 "10%포인트 인하로 관세 영향 절감폭은 현대차 2조3000억원, 기아 1조5000억원으로 추정된다"면서 "관세 불확실성이 해소되며 시장의 관심은 관세를 넘어 펀더멘탈 지표로 이전될 것으로 예상된다. 금리 인하 구간, 현대차그룹의 미국 점유율이 이끌어갈 증익 사이클에 주목할 시점"이라고 분석했다.

[특징주]현대기아차, 관세 족쇄 풀고 동반 신고가
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] 美상무장관 "한국, 시장 완전 개방에 동의" [속보] 美상무장관 "한국, 시장 완전 개방에 동의"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

"후덜덜, 위험한거 아냐?"…63빌딩보다 높은 사우디 '하늘 축구장'에 1조4000억

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"트럼프는 손가락질, 오바마는 폴더 인사"…일왕에 대한 태도 논란

법원 "뉴진스, 어도어 남아야…전속계약 유효 판결"

'월1000만원 내고 산다' 신규 늘었네…"규제? 여긴 완전 다른 세상"

새로운 이슈 보기