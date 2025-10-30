"인바디 재고 식단까지"…정관장, 新모델 '건강 체험형 매장' 개점

'헬스 익스피어리언스' 콘셉트

KGC인삼공사 정관장은 새로운 공간 '개현 본점'을 통해 건강한 라이프스타일 매장의 뉴 모델을 선보인다고 30일 밝혔다.

이달 31일 서울 강남구 개포동에서 선보이는 신규 매장은 정관장이 추구하는 '건강한 경험브랜드'(Health Experience Brand)로 확장을 상징한다. 매장 내부는 'GLPro 효능 특화존'과 함께 '헬스스캔존', '웰니스푸드존' 등으로 구성됐다.

효능 특화존에는 정관장의 핵심 신제품 GLPro가 중심에 비치돼 소비자가 GLPro제품의 설명과 효능을 직관적으로 이해할 수 있도록 구성했다.

GLPro는 정관장에서 개발한 혈당·체지방 다이어트 제품 라인으로 소비자의 건강한 생활을 지원한다. 식품의약품안전처로부터 '혈당 조절에 도움을 줄 수 있음' 기능성을 인정받은 정관장 홍삼(KGC05pg)을 주원료로 한다. 정관장의 GLPro는 출시 7개월 만에 누적 매출 103억 원을 달성하며 빠른 성장을 이어가고 있다.

개현 본점은 웰니스 라운지 콘셉트를 기반으로, 개인 맞춤형 건강 정보를 제공한다. 방문객은 매장 내 헬스스캔존에서 인바디 체성분 검사를 통해 자신의 신체 균형을 확인할 수 있다. 또한 건강 커뮤니티 허브, 개인 맞춤 식단 서비스 등을 통해 고객 생애주기에 맞춘 건강 관리 방안을 제안한다.

웰니스 푸드존에서는 정관장의 메디쏠라(Medisola) 라인업이 전시된다. 메디쏠라는 의료진, 임상영양전문가, AI전문가가 함께 개발한 식단으로 부모님케어, 나트륨650, 한국형 지중해식, 고단백·고칼로리 등의 제품을 판매한다. 또한 글로벌 웰니스 음료 브랜드인 산펠레그리노·노아·분다버그·누디 등 15종의 음료도 함께 선보인다.

지역 주민들과의 소통 및 커뮤니티의 공간으로서 '우리 동네 건강 플랫폼'의 역할을 수행하기 위해 개현 본점만의 다양한 프로그램도 준비했다. 31일 오픈 행사에서는 '카카오 헬스케어' 소속 한민규 가정의학과 전문의의 '혈당 콘서트'도 진행된다.

정관장 관계자는 "개현 본점은 보편적인 건기식 매장을 뛰어넘어 일상생활 속의 건강 경험을 제안하는 새로운 공간이다"며 "정관장은 건강 체험형 1호 매장을 시작으로, 건강이 필요한 이들을 위한 체험형 공간을 순차적으로 넓혀갈 것"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



