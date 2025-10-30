SK인텔릭스, 웰니스 로봇 ‘나무엑스’ 출시…시장 공략 본격화

자율주행·100% 음성 컨트롤 기반 ‘에어 솔루션’

비접촉식 건강 지표 측정 ‘바이탈 사인 체크’ 기능 제공

SK인텔릭스는 웰니스 로봇 '나무엑스(NAMUHX)'를 출시하고 시장 공략을 본격화한다고 30일 밝혔다. 이날 경기도 화성시 봉담읍에 위치한 SK인텔릭스 화성캠퍼스에서 열린 '나무엑스 양산 출하식'에는 SK네트웍스·SK인텔릭스 주요 경영진 및 구성원, 협력사, 화성시 관계자 등이 참석했다.

나무엑스는 인간 중심의 인공지능 기술을 기반으로 다양한 웰니스 솔루션을 통합 제공한다. ▲자율주행 및 100% 음성 컨트롤 기반 에어 솔루션 ▲비접촉식 바이탈 사인 체크 등 AI 기술이 집약된 다양한 웰니스 솔루션을 갖췄다. 향후에는 차별화된 AI 기술력을 바탕으로 씨큐리티, 뷰티, 명상, 펫케어, 슬립케어 등 다양한 웰니스 영역으로 서비스를 확장해 일상 전반을 케어하는 통합 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획이다.

나무엑스는 자율주행과 100% 음성 제어 기능을 기반으로 오염원을 스스로 찾아가 사각지대 없이 청정하는 '에어 솔루션(Air Solution)'을 핵심 기능으로 제공한다. 기존 20평형 고정형 공기청정기 대비 청정 속도는 10배 빠르며 웰니스 로봇 1대로 최대 60평 공간까지 관리할 수 있다. 고성능 에어센서와 올인원 필터를 적용해 초미세먼지·세균·바이러스 등 28종 오염 물질을 99% 이상 제거하고 가정과 사무실, 로비 등 다양한 공간에서 활용할 수 있다.

비접촉 방식의 원격 광혈류측정(rPPG) 기술로 체온·심장활동강도·맥박·산소포화도·스트레스 지수 총 5가지 주요 건강 지표를 10초 이내에 측정하는 '바이탈 사인 체크' 기능, 일상의 다양한 상황에 맞춰 작동하는 '웰니스 모드' 등도 부가적으로 사용할 수 있다.

이뿐 아니라 건강·생활 데이터를 다루는 만큼 설계 단계부터 철저한 보안 내재화를 추진했으며, 글로벌 전문 컨설팅 업체인 EY의 보안 프레임 워크를 기반으로 세계 최고 수준의 보안 체계를 구축했다. 그 결과 국가 공인 보안 검증 기관인 한국인터넷진흥원(KISA)로부터 사물인터넷(IoT) 보안 인증을 획득했다.

나무엑스 관계자는 "지난 2주간 진행된 사전예약 판매에서 개인 고객은 물론 법인 고객의 구매 문의가 이어졌다"며 "높은 관심 속에서 사전예약 판매가 성황리에 마무리돼 출시 전부터 '나무엑스'에 대한 뜨거운 기대를 확인할 수 있었다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



