농협은행, 올해 농업인 탄소배출권 8245t 구매

오규민기자

입력2025.10.30 08:40

NH농협은행이 농업부문의 온실가스 배출량을 감축하고, 저탄소 농업기술 확산을 지원하고자 2025년 22개 농가로부터 '농업부문 탄소배출권(KOC)' 8245t(톤)을 구매했다고 30일 밝혔다.


KOC는 농업인 또는 농업경영체가 저탄소 농업기술을 적용해 온실가스를 감축하고, 인증받은 감축실적을 배출권시장에서 거래할 수 있는 사업이다. 농협은행은 2023년 9월 농림축산식품부, 한국농업기술진흥원과 업무협약을 체결한 후 농업인의 감축실적 인증 비용을 지원하고 배출권을 구입해왔다. 지난해 1419t에 이어 올해 8245t의 배출권을 구매했으며, 향후 '온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침 일부개정'에 따라 1차 계획기간 중 온실가스 배출량을 상쇄하는 목적으로 활용할 계획이다.


강태영 농협은행장은 "기후위기로부터 지속가능한 농업·농촌을 위해 농업부문의 온실가스 감축사업과 이에 따른 농가소득을 계속적으로 지원하고 있다"며 "탄소중립 달성을 위한 관련 금융상품 및 서비스 또한 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

농협은행, 올해 농업인 탄소배출권 8245t 구매
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
