서산·예천 고려 석탑 두 개, 보물서 국보로 승격

고려 시대 석탑 두 개가 보물에서 국보로 승격된다.

국가유산청은 30일 '서산 보원사지 오층석탑'과 '예천 개심사지 오층석탑'을 국보로 지정 예고했다.

두 석탑은 건립 시기가 비교적 명확해 고려 초기 석탑 양식 변화를 연구하는 기준이 된다. 석탑 대부분은 정확한 건립 시기를 알 수 없어 양식 비교로 추정한다. 하지만 건립 시기가 명확한 석탑이 있으면 이를 기준으로 다른 석탑의 시기를 판단할 수 있다. 석탑 연구에서 이를 '편년 기준'이라 부른다.

보원사지 석탑은 정확한 건립 기록은 없지만, 10세기 중반 작품으로 추정된다. '보원사지 법인국사탑비'에 법인국사 탄문(900~974)이 광종을 위해 봄에 불탑과 불상을 조성했다는 기록이 있다. 탄문의 생존 시기와 조각 양식을 고려하면 10세기 중반으로 볼 수 있다.

석탑은 2층 기단 위에 5층 탑신을 올린 형태다. 아래 기단에는 형상이 다른 사자상을, 위 기단에는 불교 수호신을 새겼다. 통일신라 조각 기법을 이어받으면서도 고려만의 양식을 보여준다. 탑신은 위로 갈수록 줄어들어 안정감을 준다. 지붕 부분은 통일신라 석탑보다 낮고 넓어 고려 초기 양식 변화를 확인할 수 있다.

예천 개심사지 오층석탑 원본보기 아이콘

개심사지 석탑은 고려 현종 2년(1011) 완공됐다. 탑신에 새겨진 190자 명문에 "1010년 공사에 착수해 소 1000마리와 승려·속인 1만 명이 힘을 모았고, 약 쉰 명이 감독해 이듬해 4월 8일 완공했다"는 내용이 담겼다. 건립 과정을 구체적으로 알 수 있는 드문 사례다.

아래 기단에는 각 면마다 곡선 문양 세 개를 새기고, 그 안에 십이지신상을 조각했다. 위 기단에는 불교 수호신을, 1층 탑신에는 사찰을 지키는 금강역사상을 배치했다. 십이지신상-불교 수호신-금강역사상을 순서대로 배치해 불교 세계관을 표현한 것이다. 다른 석탑에서는 찾기 어려운 구조다.

국가유산청은 "두 석탑은 조성 시기가 뚜렷해 고려 석탑 편년의 기준이 되고, 고려 왕실과 불교의 관계를 보여준다"며 "역사·예술·학술 가치가 높아 국보로 지정할 방침"이라고 밝혔다.





