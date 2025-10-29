본문 바로가기
[경주APEC]日신내각 출범 후 첫 조우한 한일 외교장관…"실질협력 질 높이자"

손선희기자

입력2025.10.29 19:49

숏뉴스
일본 신내각 출범 후 한일 외교 수장이 29일 경주에서 첫 회담을 가졌다.

29일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 외교통상합동각료회의 계기 조현 외교부 장관(왼쪽)과 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 회담을 갖고 있다. 외교부

29일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 외교통상합동각료회의 계기 조현 외교부 장관(왼쪽)과 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 회담을 갖고 있다. 외교부

이날 외교부에 따르면 조현 장관은 경주에서 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC) 외교통상합동각료회의 계기로 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 회담을 갖고 양국 관계 및 한반도 문제, 지역·글로벌 협력 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환했다.


양 장관은 엄중한 국제정세 가운데 한일관계의 중요성이 날로 증대되고 있다는 데 공감했다. 특히 일본 신내각 출범 후 양국 외교장관 회담이 이르게 개최된 것을 평가했다. 아울러 각급 활발한 소통을 통해 양국 간 실질 협력의 질을 높이고, 양국 관계가 안정적으로 발전할 수 있도록 상호 노력해 나가기로 했다고 외교부가 전했다.

양 장관은 한반도 문제 및 지역·글로벌 협력 방안에 대해서도 의견을 교환했다. 조 장관은 군사적 긴장 완화 및 신뢰 회복을 통해 한반도 평화공존과 공동 성장의 새 시대를 열어나가자는 한국 정부의 대북정책 방향을 설명했다.





경주=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
