11번가, SK플래닛 자회사 된다…"OK캐쉬백·이커머스 시너지 창출"

SK플래닛, 11번가 지분 100% 인수

"미래 성장·이해관계자 고려 최적의 해법"

"SK플래닛-11번가 시너지로 기업가치 증대"

11번가가 SK플래닛의 자회사가 된다.

SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 275,000 전일대비 3,000 등락률 +1.10% 거래량 598,536 전일가 272,000 2025.10.29 15:30 기준 관련기사 '사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화?'사천피 시대' 개막한 코스피…삼성전자는 '10만전자' 찍어 전 종목 시세 보기 close 는 29일 이사회를 열고 11번가 경영권 지분 100%를 SK플래닛에 매각하는 안을 최종 의결했다. 이에 따라 지배구조는 SK스퀘어-SK플래닛-11번가로 변경됐다. 기존에는 SK스퀘어가 SK플래닛과 11번가를 각각 자회사로 두고 있는 구조였는데, 이번 매각을 통해 11번가는 SK플래닛의 100% 자회사가 된다.

SK플래닛과 11번가는 향후 각 사의 핵심 사업인 'OK캐쉬백'과 '이커머스' 시너지에 집중할 계획이다. SK플래닛은 11번가 커머스 플랫폼을 기반으로 마일리지 적립과 사용처를 확장해 OK캐쉬백 경쟁력을 끌어올릴 예정이다. 또 OK캐쉬백과 11번가의 11pay(간편결제)를 결합해 '결제→포인트 적립' 서비스를 구축한다.

11번가는 'AI(인공지능) 기반 맥락(Context) 커머스'로 진화하겠다는 비전을 밝혔다. AI가 고객의 구매 패턴, 취향 등을 다면적으로 이해하고 맞춤 상품을 추천해 주는 커머스를 지향하는 것이다. 11번가와 SK플래닛은 두 회사의 AI·데이터 기술 역량을 통합해 11번가를 차별화된 커머스 플랫폼으로 키울 전략이다.

향후 두 회사는 수익성을 중심으로 매출 성장을 도모해 실적 개선세를 이어갈 계획이다. 현재 SK플래닛의 통합 마일리지 플랫폼 'OK캐쉬백' 앱의 월 평균 이용자 수(MAU)는 250만명이며, 연간 포인트 적립·사용액은 4000억원에 이른다. 11번가의 MAU는 860만명으로, 국내 이커머스 기업 중 2위를 차지하고 있다. 연간 상품 거래액은 5조원 수준이다.

한편 SK플래닛은 11번가 재무적 투자자에게 11번가 지분 인수를 대가로 총 4673억원을 연내 일시 지급할 예정이다. 11번가 재무적투자자는 동반매도청구권 행사를 통해 SK스퀘어 지분을 포함한 11번가 지분 전량을 SK플래닛에 매각함으로써 과거 11번가의 투자금을 회수하게 된다.

이번 거래를 위한 11번가 지분 인수 대금은 SK스퀘어의 증자와 SK플래닛 자체 자금을 활용할 계획이다. 또 SK스퀘어가 보유한 스파크플러스(공유오피스), 해긴(게임), 코빗(가상자산거래소) 등의 지분을 SK플래닛 산하로 재편할 예정이다. 향후 SK플래닛은 이 사업들과 연계해 OK캐쉬백 사업을 더욱 강화할 계획이다.

SK스퀘어-SK플래닛-11번가 측은 이번 개편에 대해 "SK스퀘어-SK플래닛-11번가의 미래 성장과 주주, 투자자, 셀러?고객 등 모든 이해관계자들이 윈-윈(Win-Win) 할 수 있는 최적의 해법"이라며 "이번 개편으로 새로운 성장 모멘텀이 필요한 SK플래닛, 11번가가 상호 시너지를 통한 기업가치 증대에 주력할 수 있게 됐다"고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>