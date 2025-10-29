본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

전주국제영화제, 정준호·민성욱 공동 집행위원장 3년 연임

이종길기자

입력2025.10.29 17:07

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2028년까지 제27~29회 영화제 이끌어
“독립·예술영화 다양성 확대”

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

전주국제영화제 조직위원회는 민성욱·정준호 공동 집행위원장의 연임을 확정했다고 29일 밝혔다. 임기는 2028년 12월 13일까지로, 두 사람은 제27∼29회 영화제를 이끈다.


민성욱 집행위원장은 영화제 출범 초기부터 조직위에 참여해 전주영화제의 정체성과 예술적 색채를 다져온 인물이다. 정준호 집행위원장은 높은 대중 인지도와 폭넓은 네트워크를 기반으로 외연 확장과 홍보력 강화에 일조해왔다.

조직위는 "두 집행위원장 체제 아래 지난해 티켓 판매율이 81.8%를 기록하는 등 의미 있는 성과가 이어지고 있다"며 "앞으로도 독립·예술영화의 다양성을 확대하고 지역과 함께 성장하는 영화제로 발전시키겠다"고 밝혔다.


제27회 전주국제영화제는 내년 4월 29일부터 5월 8일까지 열흘간 열린다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사용한 금값만 '1억3000만원'…트럼프가 받은 황금 무궁화대훈장은? 사용한 금값만 '1억3000만원'…트럼프가 받은 황금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

김건희특검, '종묘차담회' 前문체비서관 내달 소환…金 동선 짜는 등 직권남용 혐의

새로운 이슈 보기