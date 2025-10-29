삼성전기 3분기 영업이익 2603억원…작년 동기 대비 15.7%↑

실적 발표. 매출은 2조8890억원

전년 동기 대비 매출 10%·영업이익 16%↑

전 분기 대비 매출 4%, 영업이익 22%↑

AI·전장 등 고부가 제품 공급 확대

삼성전기는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 2603억원으로 지난해 동기보다 15.7% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다. 매출은 2조8890억원으로 작년 동기 대비 10.5% 증가했다. 순이익은 2249억원으로 81% 늘었다.

실적에 대해 삼성전기는 인공지능(AI)·전장·서버 등 고부가제품 수요 증가로 산업·전장용 적층 세라믹 커패시터(MLCC) 및 서버용 반도체 패키지 기판(FCBGA) 등 공급을 확대해 전년 동기 및 전 분기 대비 매출 및 영업이익이 증가했다고 설명했다. 다가오는 4분기에도 전장?AI 등 고부가제품의 견조한 수요가 지속될 것으로 전망하기도 했다.

삼성전기는 AI 서버용?ADAS용 MLCC, AI 가속기 FCBGA 등 제품 공급 확대를 추진할 계획이다. 또한 글로벌 빅테크 고객의 M/S 확대를 위해 고부가 제품 승인 기종을 늘리고 신규 고객사 다변화에도 역량을 집중할 계획이다.





