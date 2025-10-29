본문 바로가기
[속보]트럼프, 마린원 탑승해 경주로 이동

오수연기자

입력2025.10.29 11:53

[속보]트럼프, 마린원 탑승해 경주로 이동
도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 부산을 통해 입국해 전용 헬기 '마린원'을 타고 경주로 이동하고 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

