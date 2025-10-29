▲원응두씨 별세, 원희룡(전 국토교통부 장관)씨 부친상 = 29일, 서귀포의료원 장례식장 2빈소(제주도 서귀포시 장수로47), 발인 10월31일
[부고]원희룡(전 국토부장관)씨 부친상
2025년 10월 29일(수)
