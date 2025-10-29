영호남 손잡고 나눔 실천…대구·광주 도시공사, 광주서 농촌일손 돕기 구슬땀

대구도시개발공사(사장 정명섭)는 지난 23일 광주시도시공사(사장 김승남)와 함께 '달빛동맹 교류행사'를 개최하고, 영호남 상생과 사회적 가치 실현을 위한 공동 사회공헌활동을 펼쳤다고 밝혔다.

이번 행사는 양 기관이 지난해 4월 체결한 공동 사회공헌활동 상호협력 업무협약의 연장선으로, 지난해 대구 군위군 사과 농가 일손 돕기에 이어 두 번째로 진행된 교류 행사다. 올해는 광주 무등산 평촌마을 농가에서 단감 수확 일손 돕기 봉사활동을 실시하며 상호협력의 의미를 한층 더했다.

이날 행사에는 양 기관 사장 및 노동조합 위원장을 비롯한 임직원 50여명이 참여해 농가 지원 활동과 함께 무등산 분청사기 유적을 연계한 도예 체험 프로그램 등 다양한 교류 활동을 진행했다. 참가자들은 함께 구슬땀을 흘리며 지역 간 화합과 소통의 뜻을 나눴다.

정명섭 대구도시개발공사 사장은 "이번 달빛동맹 교류행사는 영호남이 함께 손잡고 지역사회 발전과 나눔을 실천한 뜻깊은 자리였다"며, "앞으로도 긴밀한 협력을 통해 지역상생과 사회적 책임 실현에 앞장서 나가겠다"고 말했다.





