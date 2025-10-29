본문 바로가기
[2025국감]이창용 "올해 경제성장률 1% 이상 가능성 커져"

김유리기자

입력2025.10.29 10:53

"소비쿠폰 효과·수출 호조 영향"
다만 잠재성장률 밑도는 저성장
여러 가지 구조조정 일어나야

이창용 한국은행 총재가 올해 우리나라 경제성장률이 1.0%를 넘어설 가능성이 커졌다고 밝혔다.


이창용 한국은행 총재. 연합뉴스

이 총재는 29일 국회 기획재정위원회 종합감사에서 "올해 3분기 실질 국내총생산(GDP)이 당초 한은에선 1.1% 정도 성장할 거라고 예상했으나 1.2% 성장했다. 소비쿠폰의 효과도 있었고 또 수출도 좋았다"며 "4분기 상황을 지켜봐야겠으나 현 상황에서는 올해 성장률이 (한은이 예상했던 0.9%를 넘은) 1.0% 이상이 될 가능성이 커졌다"고 설명했다. 다만 단기적으로는 대미 관세 협상이 변수라고 봤다.

이 총재는 "올해 1% 넘는 성장이 되더라도 우리나라 잠재성장률보다 낮기 때문에 여러 가지 구조조정(구조개혁)이 일어나야 될 것"이라고 말했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
