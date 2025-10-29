본문 바로가기
영남

대구카톨릭대, 창업경영학과·위덕대 스카트경영학과 MOU

영남취재본부 최대억기자

입력2025.10.29 10:29

지역민 대상 창업경영 교육과정 공동개발 등 협약
금용필 교수 "취업위한 실질적 프로그램 개발 우선"

대구가톨릭대학교 유스티노자유대학 창업경영학과와 위덕대학교 라이프up융합대학 스마트경영학과는 28일 평생교육과 학술연구 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

대구가톨릭대학교 유스티노자유대학 창업경영학과와 위덕대학교 라이프up융합대학 스마트경영학과의 업무협약 체결 모습. 대구카톨릭대 제공

대구가톨릭대학교 유스티노자유대학 창업경영학과와 위덕대학교 라이프up융합대학 스마트경영학과의 업무협약 체결 모습. 대구카톨릭대 제공

이번 협약은 ▲경상북도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)사업과 연계한 온오프라인 행사와 협업 등 공동사업개발 ▲평생직업교육체제 구축을 위한 상호협력 ▲지역민 대상 창업경영 교육과정 공동개발 ▲성인학습자 현장실습과 취업강화 ▲상호발전을 위한 홍보·협력 등이다.


금용필 대구가톨릭대학교 창업경영학과 학과장은 "이번 협약을 통해 양 기관은 평생교욱시대에 즈음하여 지역에 대한 다양한 직업교육 공동과제 발굴 및 취업을 위한 실질적인 직업교육 프로그램 개발을 위한 협업이 중요하다"고 강조했다.

경상북도 신성장창업사관학교를 운영중인 김예경 위덕대학교 스마트경영학과 학과장은 "날로 중요시되는 성인학습자에 대한 교육을 보다 실질적이고 지속가능한 방향으로 성장하길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
