아시아나항공, 유럽 노선 확대…밀라노·부다페스트 신규 취항

아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 8,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,900 2025.10.29 개장전(20분지연) 관련기사 비용↑·수요↓에 공정위 조치까지…대한항공 실적 먹구름[클릭 e종목]대한항공·아시아나 '합병 독과점' 10개 노선 이전 절차 개시증시 훨훨 나는데 날개 못펴는 항공株 전 종목 시세 보기 close 이 이탈리아·헝가리에 신규 취항하고 스페인 노선을 확대하면서 2026년 유럽 노선 확대에 나선다고 29일 밝혔다.

아시아나항공은 내년 3월31일부터 이탈리아 밀라노에 신규 취항한다. 인천~밀라노 노선은 화·목·토요일 주 3회 운항한다. 오후 1시40분 인천을 출발해 밀라노공항에 오후 8시(현지시각)에 도착한다. 밀라노공항에서는 오후 10시(현지시각) 출발해 다음 날 오후 4시 40분 인천에 도착한다.

내년 4월3일부터 헝가리 부다페스트에 신규 취항한다. 인천~부다페스트 노선은 금·일요일 주 2회 운항한다. 오후 12시35분에 인천을 출발해 부다페스트공항에 오후 6시5분(현지시각) 도착한다. 부다페스트공항에서는 오후 8시(현지시각) 출발해 다음 날 오후 1시40분에 인천에 도착한다.

두 노선은 311석 규모(비즈니스 28석·이코노미 283석) A350 항공기가 투입된다.

내년 9월부터는 인천~바르셀로나 노선을 주 5회에서 주 7회로 증편한다. 인천~부다페스트 노선도 주 1회 증편을 추진 중이다.





