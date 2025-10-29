"렌터카 산업 지원"…현대차, 현대캐피탈-제주렌터카조합과 협약

28일 현대차 제주본부서 협약식 개최

현대자동차는 지난 28일 현대캐피탈, 제주특별자치도렌터카조합과 제주 지역 렌터카 산업의 경쟁력 강화를 위한 지원 협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이날 현대차 제주지역본부에서 진행된 협약식에는 김승찬 현대차 국내판매사업부장, 심장수 현대캐피탈 Auto본부장, 강동훈 제주특별자치도렌터카조합 이사장 등이 참석했다.

이번 협약을 통해 현대차는 현대캐피탈과 함께 개발한 렌터카 특화 잔가 보장형 금융상품을 제주 지역 렌터카 업체에 제공한다. 이를 통해 렌터카 업체의 신차 구매 및 운영 부담을 실질적으로 완화하고 제주 렌터카 시장의 활성화를 도모할 계획이다.

(사진왼쪽부터) 김승찬 현대차 전무, 강동훈 제주특별자치도렌터카조합 이사장, 심장수 현대캐피탈 전무가 협약식 체결 이후 기념사진을 촬영하는 모습. 현대차 제공

해당 금융상품은 제주특별자치도렌터카조합 소속 업체를 대상으로 하며 현대차는 현대인증중고차 사업과 연계해 일정 기준을 충족한 경우 차량 매각 시 신차 구매가의 최대 65%까지 중고차 가격을 보장한다.

특히 현대차는 렌터카의 연간 주행거리 기준을 업계 최고 수준인 3만5000㎞까지 설정해 렌터카 업체의 차량 운용 유연성을 높였다.

할부 금리의 경우 현대차는 현대캐피탈과 함께 24·36·48개월 기준 기존 대비 0.2~0.4%p 인하함으로써 렌터카 업체의 신차 구매에 대한 금융 부담을 낮추기로했다. 이에 따라 렌터카 업체는 차량 운용의 효율성 향상과 함께 수익을 조기에 확보할 수 있을 것으로 예상된다.

뿐만 아니라 현대차는 할부금 잔액을 계약 종료 시점에 ▲차량 반납 ▲유예금 일시 납부를 통한 상환 ▲대출 연장 등 다양한 선택지를 제공한다.

현대캐피탈은 제주 렌터카 시장의 특성을 반영해 대출한도 상향 및 심사 정책 개선을 통해 제주 렌터카 업체의 차량 구매 허들을 낮추고 사업 활성화를 적극 지원할 예정이다.

현대차 관계자는 "앞으로 제주도를 찾는 여행객들이 최신 사양의 차량을 부담 없이 경험할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "편안하고 즐거운 여행 경험을 제공함으로써 제주 렌터카 산업의 경쟁력 강화에도 도움이 될 것"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



