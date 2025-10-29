'블프'의 계절…온·오프 쇼핑 축제, 파격가·할인 혜택 쏟아진다

신세계사이먼·SSG닷컴·G마켓·신라면세점 등

역대 최대 규모 행사 기획



온·오프라인 유통업계가 다음 달 블랙프라이데이 시즌을 겨냥해 특가 상품과 할인 프로모션으로 고객 잡기에 나섰다.

29일 관련 업계에 따르면 신세계사이먼은 프리미엄 아울렛 전점에서 '신세계그룹 페스타'를 개최한다. 신세계그룹 페스타는 신세계그룹사 브랜드가 총출동하는 쇼핑 축제다.

신세계사이먼은 순차적으로 여주와 시흥 프리미엄 아울렛에서 30일부터 다음 달 9일까지, 파주와 부산 프리미엄 아울렛에서 다음 달 13일부터 23일까지 행사를 선보인다. 전점에 입점한 그룹사 브랜드 모두 아울렛 가격에서 최대 30% 추가 할인 등의 혜택을 선보인다.

신세계팩토리스토어는 가을·겨울(FW) 상품과 시코르 상품 특가전을 열고, 해외 명품과 의류 특가전을 진행한다. 와인앤모어는 인기 주류 30종을 최대 50% 추가로 할인하고 주말 시음 행사도 운영한다.

SSG닷컴도 신세계그룹 쇼핑 축제 '쓱데이'에 동참해 30일부터 다음 달 9일까지 패션, 리빙, 푸드, 가전, 스포츠, 뷰티, 명품·잡화, 유·아동 등 카테고리별로 인기 상품에 대해 연중 최대 혜택을 제공한다. 신선식품을 비롯한 이마트 쓱데이 행사 상품도 쓱닷컴 이마트몰에서 주문하면 쓱배송을 통해 전국 대부분 지역에서 받아볼 수 있다. 다음 달 3일부터 9일까지는 '장보기 타임특가' 행사를 열고, 오전 10시부터 오후 4시까지 인기 식품을 최대 60% 할인한다.

G마켓과 옥션도 다음 달 1일부터 11일 동안 역대 최대 규모의 할인·특가 혜택을 제공하는 '빅스마일데이' 행사를 개최한다. '대한민국 레전드 쇼핑 축제'라는 새 슬로건에 맞춰 설운도, 김종서, 환희, 민경훈 등 레전드 가수 4인을 새로운 광고 모델로 발탁했다.

호텔신라가 운영하는 신라면세점도 다음 달 1일부터 30일까지 인터넷면세점과 서울점, 제주점, 인천공항점 등 모든 오프라인 지점에서 '2025 신라 블랙프라이데이' 행사를 진행한다. 신라인터넷면세점에서는 '오늘의 특가' 페이지에서 매일 달라지는 신라면세점 대표 상품을 최대 85% 할인된 가격에 선보인다. 오프라인점에서는 안내데스크 방문 고객에게 '원데이 블랙 패스(1Day Black Pass)'를 증정한다. 이를 통해 하루 동안 블랙 멤버십 혜택(최대 20% 할인)을 누릴 수 있다.

네이버도 다음 달 11일까지 2주간 네이버플러스 스토어에서 쇼핑 축제 '넾다세일'을 개최한다. 네이버플러스 스토어의 초성 '넾'을 활용해 기존 '네이버쇼핑 페스타(네쇼페)'를 리브랜딩한 행사다. 1년 중 가장 풍성한 상품 라인업과 할인 혜택, 한층 강화된 쿠폰 등을 제공한다는 의미를 담고 있다고 회사 측은 설명했다. 역대 최대 규모인 약 490만개의 제품을 구매할 수 있다.

이 밖에 11번가는 다음 달 1일부터 11일까지 '2025 그랜드십일절'을 개최하고 삼성전자, LG전자, 다이슨, 로보락 등 국내외 정상급 브랜드 2200여개, 판매자 7000여곳에서 선보이는 1000만개 이상의 상품을 할인가에 판매한다. 행사 규모는 지난 5월 열린 상반기 '그랜드십일절'보다 확대했다.





