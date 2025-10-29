본문 바로가기
[부고]허상희(동부건설 부회장)씨 빙모상

한진주기자

입력2025.10.29 08:36

▶정순자씨 별세, 허상희(동부건설 부회장)씨 빙모상 = 28일, 전북 전주시 전주시티장례문화원 특301호, 발인 31일 오전 10시, 장지 전라북도 임실 강진 선영, (063)274-4444.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

