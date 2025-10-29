카드형 보성사랑상품권, 코리아그랜드페스티벌 연계 '특별할인'

기존 15% 할인에 5% 추가 환급

전남 보성군은 29일부터 내달 9일까지 열리는 '2025 코리아그랜드페스티벌'과 연계해 카드형 보성사랑상품권에 대한 20% 특별할인 이벤트를 진행한다.

이번 할인은 정부 주관의 대형 소비 촉진 행사인 코리아그랜드페스티벌과 연계해 지역 내 소비 활성화, 지역 상권 회복, 군민 소비 심리 진작을 도모하기 위해 추진된다.

군은 기존 선할인 10%와 9월부터 시행 중인 5% 환급(캐시백)에 더해 이번 페스티벌 기간 추가로 5% 환급 혜택을 제공해 최대 20%의 할인 혜택을 받을 수 있도록 했다.

이번 행사는 총 15억원 규모로 운영되며, 예산이 소진될 경우 조기 종료될 수 있다.

김철우 군수는 "이번 특별 할인을 통해 지역 상권 매출 회복과 소비 심리 진작에 실질적 도움이 되기를 바란다"며 "군민과 소상공인이 함께 누릴 수 있는 혜택을 확대해 나가겠다"고 말했다.





