하이브 이재상 "K팝 시스템, 전 세계 현지화한다"

중국·인도 법인 설립…"각 지역서 인재 육성"
하이브가 K팝 제작 시스템을 세계 각지에서 현지화하는 '멀티 홈·멀티 장르' 전략을 본격화한다.
이재상 하이브 대표이사는 27일 국제청년포럼에서 "K팝 제작 노하우를 각 지역 문화에 맞게 확장해 글로벌 음악 산업의 지속성을 높이겠다"고 밝혔다.
멀티 홈·멀티 장르는 현지 가수와 문화를 기반으로 새로운 인재와 장르를 육성하는 전략이다. K팝 시스템을 그대로 이식하는 게 아니라, 각 지역에서 현지형 콘텐츠를 만드는 방식이다.
하이브는 이미 일본·미국·라틴아메리카에 법인을 두고 현지 사업을 진행 중이다. 올해는 중국과 인도에도 신규 법인을 설립했다.
이 대표는 "하이브의 글로벌 성장이 각 지역 산업을 키우고, 다시 그 성장이 하이브로 돌아오는 선순환을 만들고 싶다"고 말했다.
