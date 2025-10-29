LG전자·KT, 초보안 ‘양자 인터넷 통신’ 공동 개발 나선다

양자 직접 통신 기술로 도청 원천 차단

AI·로봇·자율주행 등 미래 서비스 보안 강화

6G 이어 양자 인터넷까지 협력 확대

LG전자와 KT가 미래 통신산업의 핵심 기술로 주목받는 양자 인터넷 통신 분야에서 공동 연구개발을 추진한다.

LG전자는 최근 서울 서초구 KT우면연구센터에서 제영호 LG전자 C&M표준연구소장과 이종식 KT 미래네트워크연구소장이 참석한 가운데 양자 인터넷 공동 연구개발 및 기술 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

양사는 양자 직접 통신(QDC) 기반 초(超)보안 네트워크 구축을 위한 기술 개발에 협력한다. 구체적으로 ▲양자 중계기 및 네트워크 핵심 기술 개발 ▲실증 환경 구축 ▲국내외 표준화 대응 ▲양자 기술 생태계 조성 등을 함께 추진한다.

양자 직접 통신은 큐빗(Qubit)과 같은 양자 정보 단위를 이용해 데이터를 주고받는 기술이다. 양자의 중첩·얽힘 특성을 활용해 불법 도청이나 데이터 탈취 시도를 원천적으로 차단할 수 있다. 기존 통신보다 보안 수준이 획기적으로 높아 '초보안 통신'으로 불린다.

LG전자가 서울 서초구 KT우면연구센터에서 KT와 '양자 인터넷 R&D 기술 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 제영호 LG전자 CTO부문 C&M표준연구원장(왼쪽)과 KT 이종식 미래네트워크연구소장이 기념촬영을 하고 있다. LG전자 AD 원본보기 아이콘

이 기술이 상용화되면 인공지능(AI) 홈 서비스, 로봇 기반 스마트팩토리, 자율주행차 등 사람과 기계 간 통신이 필수적인 미래 융복합 서비스 분야의 보안성을 크게 높일 것으로 기대된다.

LG전자는 통신 관련 원천 기술과 연구 역량을 바탕으로 양자 인터넷 통신 핵심 기술 개발을 주도할 계획이다. 앞서 LG전자는 양자 통신 분야에서 보안성과 전송 속도를 동시에 높이는 기술을 개발해 국제 학술지 '사이언티픽 리포트'에 논문을 게재했고, 이 논문은 2024년 물리학 분야 상위 100대 논문에 선정됐다.

KT는 유·무선 양자 암호키 분배(QKD) 기술과 실증 경험을 기반으로 양자 인터넷 원천기술 개발과 시스템 검증을 담당한다.

두 회사는 지난해 6세대 이동통신(6G) 연구개발 협력에 이어 이번 양자 인터넷 통신 협업을 통해 국내 양자 기술 생태계와 산업화 기반을 강화하고 민·관·학 협력을 확대할 방침이다.

이종식 KT 미래네트워크연구소장은 "LG전자와의 협력을 통해 양자 인터넷 원천기술 확보와 실증 역량을 강화하겠다"고 말했다.

제영호 LG전자 C&M표준연구소장은 "양자 인터넷 통신은 미래 통신산업의 핵심 기술"이라며 "기술 현실화 연구를 적극 추진해 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보하겠다"고 밝혔다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



