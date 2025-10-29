본문 바로가기
경기도, 건설신기술 박람회 개최…기술 확산과 공공건설 혁신 견인

이종구기자

입력2025.10.29 07:31

경기도, 킨텍스서 11월 5일 개막
토목·건축·기계설비 분야 건설신기술 소개
건설신기술의 현장 도입 지원 운영

경기도는 오는 11월 5일부터 7일까지 고양 킨텍스 제2전시장(7, 8홀)에서 '2025 경기도 건설신기술 박람회'를 개최한다. 이번 박람회는 다양한 건설신기술의 홍보와 공공건설분야 도입 및 활용을 촉진하여 신기술 개발 중소기업과 상생을 위해 마련된 행사다.

경기도, 건설신기술 박람회 개최…기술 확산과 공공건설 혁신 견인
국토교통부가 주최하는 '2025 스마트 건설·안전·AI 엑스포'와 동시 진행되어 다양한 볼거리와 체험기회를 제공할 예정이다.


특히 올해는 경기도 건설신기술 활성화 조례 제정 10주년을 맞아 '기술과 혁신의 만남, 건설신기술로 기회를 잡다'의 핵심 슬로건 아래 기념식과 세리머니 프로그램을 함께 진행한다. 박람회의 성공적 개최와 운영을 기원하기 위해 경기아트센터의 협조로 팝페라 가수 '라클라쎄'의 특별공연도 마련돼 진행될 예정이다.

박람회는 ▲토목·건축·기계설비 등 신기술 관련 전시 ▲우수기술 매칭 상담회 ▲체험형 홍보관 ▲건설신기술 경진대회 및 유공자 시상식 ▲조례 10주년 기념행사 등을 중심으로 운영되며, 스마트안전, 친환경, 현장혁신, AI(인공지능) 기반 기술 등 신기술 확산과 공공 적용 확대에 초점이 맞춰졌다.


특히 발주기관과 개발자를 연결하는 1:1 맞춤 상담을 강화해 신기술이 전시장에만 머물지 않고 실제 공공건설 현장에 도입될 수 있도록 하여, 경기도가 우리나라 건설신기술 확산의 중심축 역할을 공고히 할 것으로 전망한다.


강성습 경기도 건설국장은 "도민이 체감할 수 있는 안전하고 효율적인 건설 환경을 만들기 위해 공공건설에 신기술 적용을 적극 확대할 수 있도록 건설업 관계자 및 공무원, 신기술 개발자, 도민의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

박람회 기간 동안 전시장은 무료 관람이 가능하다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

