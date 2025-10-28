본문 바로가기
日 총리 "한미일 연계 추진 확인…美와 경제안보 협력 강화"(상보)

세종=김평화기자

입력2025.10.28 20:05

"폭넓은 분야서 솔직한 논의로 큰 성과"
북한 비핵화 약속도 확인했다고 밝혀

다카이치 사나에 일본 총리가 28일 "미일 동맹의 억지력, 대처력을 한층 강화하고 한층 강화하고 동시에 한미일 등 우방국과 연계를 한층 더 추진할 것도 확인했다"고 말했다.


다카이치 총리는 이날 방일 중인 도널드 트럼프 미국 대통령과 일본 가나가와현 요코스카 기지에 있는 원자력 항공 모함을 시찰한 뒤 관저로 돌아와 현지 취재진에게 이렇게 설명했다.

다카이치 사나에 일본 총리. 아시아경제 DB

다카이치 사나에 일본 총리. 아시아경제 DB

다카이치 총리는 이번 회담으로 "폭넓은 분야에서 솔직한 논의를 통해 큰 성과를 올릴 수 있었다"고 전했다.


또 "중요 광물, 희토류, 인공지능(AI) 등 중요 기술과 조선 등의 분야에서 경제 안보 협력을 한층 더 강화해갈 것을 확인했다"고 했다.


북한 대응과 관련해서는 "납치 문제 협력과 관련해 트럼프 대통령으로부터 전면적 지지를 얻었다"며 "북한의 완전한 비핵화를 향한 약속도 새롭게 확인했다"고 짚었다.

방위비 증액 규모 논의가 나왔냐는 질문에는 "별다른 얘기가 없었다"며 "숫자를 염두에 둔 대화는 없었다"고 답했다.


앞서 트럼프 대통령과 다카이치 총리는 도쿄에서 회담 등의 일정을 소화한 뒤 요코스카 기지를 찾아 정박해 있는 미 해군의 원자력 추진 항공 모함인 조지워싱턴(CVN-73)함을 승선했다.


다카이치 총리는 이 자리에서 "일본의 방위력을 근본적으로 강화해 지역 평화와 안정에 적극적으로 공헌할 것"이라며 "트럼프 대통령과 일미 동맹을 한층 더 높이 끌어올리겠다"고 발언했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
