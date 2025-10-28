가평군 "공무원 사칭 사기 주의하세요"…자재 유도 수법으로 피해 발생

가평군, 허위 공문·명함 제시

군 홈페이지 해당 부서에 확인 필요

경기 가평군은 최근 공무원을 사칭해 공사계약 및 공사용 자재 구매를 유도한 사기 사례가 발생함에 따라 군민들에게 각별한 주의를 당부했다.

28일 가평군에 따르면 지난 24일 한 사기범이 군청 회계과 소속 주무관이라고 속이며 지역 내 업체에 전화를 걸어 "두 달 후 발주 예정인 공사를 맡을 수 있겠느냐"고 문의한 뒤 업체 명함을 요구한 것으로 드러났다.

이후 같은 인물이 회계과 주무관 명의의 허위 명함을 제시한 뒤 "관급 자재는 비싸니 사급 자재로 더 저렴하게 구매할 수 있다"며 다른 업체 명의의 위조된 명함을 함께 보내 3575만원의 대금 결제를 유도했고, 업체는 그중 일부를 입금한 것으로 확인됐다.

가평군은 즉시 이 같은 사실을 관계 기관에 공유하고, 유사 피해 확산 방지를 위해 군민과 지역 업체들에 주의를 요청했다.

군 관계자는 "최근 전국적으로 공무원을 사칭해 공사계약이나 물품 구매를 빙자한 사기 행위가 잇따르고 있다"며 "군청 직원이 먼저 사급자재 업체를 소개하는 경우는 절대 없으니 유사한 연락을 받을 경우 반드시 가평군 홈페이지에 게시된 부서 연락처를 통해 확인하거나 군청 회계과와 경찰에 신고해 줄 것"을 당부했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



