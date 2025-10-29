중랑구 용마터널 인근 551가구 공급…도심 공공주택 복합사업 궤도

임대와 분양 혼합해 소셜믹스 도입

2027년 착공 목표…노후 저층 주거지 개선

서울 용마터널 인근 도심 공공주택 복합사업 조감도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울 중랑구 용마터널 인근 노후 주거지에 551가구 규모의 공공주택이 들어선다.

서울시는 제4차 공공주택통합심의위원회에서 중랑구 면목동 1075번지 일원의 '서울 용마터널 인근 도심 공공주택 복합사업계획(안)'을 조건부 가결 처리했다고 29일 밝혔다.

대상지는 공동주택이 밀집한 저층 주거지로 주거환경 개선이 시급한 지역이다. 시는 특별건축구역 지정을 통해 이 지역을 대지면적 1만8904㎡에 지하 6층에서 최고 28층, 6개동 규모로 개발한다.

용마터널 인근 도심 공공주택 복합지구에는 공공주택 총 551가구가 공급된다. 주택은 전용면적 36㎡, 49㎡, 59㎡, 84㎡로 구성됐고 임대와 분양을 혼합한 소셜믹스를 도입한다.

아울러 주거환경 개선, 용마산로변 연도형 상가 계획 및 보행 연계, 녹지·도로와 연계한 커뮤니티시설 배치도 계획됐다. 주민 요구를 반영해 피트니스 센터, 팝업스토어, 작은도서관, 게스트하우스, 다함께돌봄센터 등 각종 커뮤니티 시설도 설치한다.

시는 앞으로 공공주택통합심의 결과를 반영해 올해 말 복합사업계획 승인 후 2027년 착공을 목표로 사업을 추진할 예정이다.

최진석 서울시 주택실장은 "이번 심의로 서울 용마터널 인근 도심 공공주택 복합사업계획이 본격적인 개발 궤도에 올랐다"며 "노후화된 저층 주거지의 개발밀도를 확보하고 주변 지역과 어우러질 수 있는 개발과 도심지 활성화에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>