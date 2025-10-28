나채범 한화손보 대표, 자사주 1만주 추가 매입…캐롯 합병 시너지 자신감

나채범 한화손해보험 대표이사 사장이 자사주 1만주를 추가 매입했다. 나 대표의 자사주 매입은 취임 이후 4번째이자 캐롯손해보험 통합 이후 처음이다.

28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한화손보는 전날 나 대표가 자사주 1만주를 장내 매입했다고 공시했다. 나 대표의 누적 보유 주식은 총 4만주다. 황동원 전략기획실장(상무)도 이날 자사주 5400주를 매입하며 경영진 책임경영 행보에 힘을 보탰다. 그동안 나 대표는 주가가 저평가될 때뿐 아니라 중장기 성장 비전을 시장에 공유하고 경영진으로 책임경영 의지를 보여주기 위해 자사주를 꾸준히 매입해왔다.

나 대표의 이번 자사주 매입은 주주 가치를 높이고 책임 경영을 강화하겠다는 의지를 표명한 것으로 해석된다.

한화손보는 지난 1일 캐롯을 합병하고 디지털에 강한 '하이브리드 손보사'로 새롭게 출범했다. 그동안 축적한 펨테크(여성+기술) 자산에 캐롯의 디지털 DNA를 결합해 미래 핵심 동력을 확보하고 인공지능(AI)을 통해 '고객 웰니스(Wellness)를 선도하는 리딩 파트너'로 거듭나겠다는 포부를 밝혔다.

같은 이유로 주요 경영진들도 자사주 매입에 동참했다. 나 대표를 포함한 주요 임원진 29명이 올해 들어 매입한 자사주 규모는 이달 기준으로 17만9161주다. 주요 경영진인 오동훈 전무(2281주), 임현빈 상무(4500주), 이승엽 상무(2000주), 이재현 상무(4000주)는 캐롯 통합 직전인 지난 8~9월 자사주 매입 명단에 이름을 올렸다.

한화손보 관계자는 "나 대표와 주요 경영진들의 자사주 매입은 주주가치 제고와 기업가치 상승을 위한 적극적인 행보"라며 "캐롯손보와의 통합 시너지를 바탕으로 책임경영을 통해 지속 가능한 성장 기반을 확고히 다져나갈 것"이라고 말했다.





