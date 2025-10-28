본문 바로가기
산업·IT
유통

삼성물산 패션부문, 3분기 영업이익 120억원…전년比 43% ↓

박재현기자

입력2025.10.28 16:59

숏뉴스
매출액 4450억원…전년比 2.8% ↑
"프로모션 확대에 수익성 감소"

삼성물산 패션부문은 3분기 영업이익이 120억원으로 전년 동기 대비 42.9% 감소했다고 28일 공시했다. 같은 기간 매출액은 4450억원으로 전년 동기 대비 2.8% 증가한 것으로 나타났다.

삼성물산 패션부문, 3분기 영업이익 120억원…전년比 43% ↓
전 분기와 비교하면 매출과 영업이익은 각각 12.8%, 63.6% 줄어 들었다. 삼성물산은 수입 상품 판매 호조로 전년 동기 대비 매출이 늘었지만, 프로모션 확대 등에 따라 영업이익이 감소했다고 설명했다.


최근 삼성물산은 해외 인기 브랜드 판권을 추가 확보해 성장 기회를 모색하고 있다. 지난 9월에 영국 신발 브랜드 핏플랍(Fitflop) 국내 판권을 확보했다. 내년 상반기에는 해외 컨템포러리 브랜드의 국내 판권을 추가적으로 확보할 예정이다.

삼성물산 패션부문 관계자는 "올해 4분기도 어려운 경영 환경이나 자사 브랜드는 아우터 등 겨울 상품에 강점이 있는 만큼 주력 마케팅 등을 통해 매출 반등을 기대하고 있다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

