본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

경기신보, 28일 소상공인 온라인 마케팅 전략교육

이영규기자

입력2025.10.28 15:11

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기신용보증재단이 소상공인 역량 강화에 팔을 걷었다.


경기신보는 28일 수원 광교 본점 3층 강당에서 '경기도 소상공인 역량 강화를 위한 원데이 성공클래스' 온라인마케팅 전략교육을 개최했다고 밝혔다.

이날 교육은 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 활용과 검색 노출도 향상 등 온라인마케팅 실무 교육 프로그램으로 진행됐다. 도내 소상공인과 예비 창업자 100여명이 참석했다.


시석중 경기신용보증재단 이사장이 28일 열린 소상공인 원데이 성공클래스 행사에 참석해 이야기를 하고 있다. 경기신용보증재단 제공

시석중 경기신용보증재단 이사장이 28일 열린 소상공인 원데이 성공클래스 행사에 참석해 이야기를 하고 있다. 경기신용보증재단 제공

AD
원본보기 아이콘

교육은 김태호 강사(경기테크노파크 기술사업화팀, 네이버 블로그 활동명 '깜자선생')가 나와 '네이버 스마트 플레이스 홍보마케팅 전략'과 '네이버 쇼핑커넥트 & 블로그 마케팅'을 주제로 1,2부로 나눠 진행했다.


한 참가자는 "온라인마케팅 교육의 필요성을 절실히 느끼던 중, 경기신보가 현장의 의견을 반영해 교육 기회를 마련해 주어서 감사하다"며 "교육 내용이 실용적이고 구체적이어서 실제 사업 운영에 바로 적용할 수 있어 큰 도움이 됐다"고 말했다.

시석중 경기신보 이사장은 "온라인마케팅의 중요성이 날로 커지는 만큼, 소상공인이 필요로 하는 실질적 지원을 강화하고자 이번 교육을 마련했다"며 "앞으로도 경기신보는 단순한 금융지원에 그치지 않고, 도내 소상공인의 경쟁력 제고에 앞장서는 종합 지원 기관으로서의 역할을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

금값 폭락에도 오히려 “좋다” 외친 전문가들 “내년엔 5000달러”

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기