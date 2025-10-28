경기신보, 28일 소상공인 온라인 마케팅 전략교육

경기신용보증재단이 소상공인 역량 강화에 팔을 걷었다.

경기신보는 28일 수원 광교 본점 3층 강당에서 '경기도 소상공인 역량 강화를 위한 원데이 성공클래스' 온라인마케팅 전략교육을 개최했다고 밝혔다.

이날 교육은 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 활용과 검색 노출도 향상 등 온라인마케팅 실무 교육 프로그램으로 진행됐다. 도내 소상공인과 예비 창업자 100여명이 참석했다.

시석중 경기신용보증재단 이사장이 28일 열린 소상공인 원데이 성공클래스 행사에 참석해 이야기를 하고 있다. 경기신용보증재단 제공 AD 원본보기 아이콘

교육은 김태호 강사(경기테크노파크 기술사업화팀, 네이버 블로그 활동명 '깜자선생')가 나와 '네이버 스마트 플레이스 홍보마케팅 전략'과 '네이버 쇼핑커넥트 & 블로그 마케팅'을 주제로 1,2부로 나눠 진행했다.

한 참가자는 "온라인마케팅 교육의 필요성을 절실히 느끼던 중, 경기신보가 현장의 의견을 반영해 교육 기회를 마련해 주어서 감사하다"며 "교육 내용이 실용적이고 구체적이어서 실제 사업 운영에 바로 적용할 수 있어 큰 도움이 됐다"고 말했다.

시석중 경기신보 이사장은 "온라인마케팅의 중요성이 날로 커지는 만큼, 소상공인이 필요로 하는 실질적 지원을 강화하고자 이번 교육을 마련했다"며 "앞으로도 경기신보는 단순한 금융지원에 그치지 않고, 도내 소상공인의 경쟁력 제고에 앞장서는 종합 지원 기관으로서의 역할을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



