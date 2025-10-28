본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

'셔틀콕'에 담은 이웃사랑… 9회 경남정보대총장배 사상구 청년 배드민턴대회

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.28 14:52

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남정보대학교는 지난 26일 대학 민석스포츠센터에서 '제9회 경남정보대학교 총장배 사상구 청년부 배드민턴대회'를 진행했다.


이날 대회에 공동대회장인 김태상 경남정보대 총장과 편원장 사상구 배드민턴협회 청년부 회장을 비롯해 박동순 학교법인 동서학원 이사장, 이봉수 사상구 배드민턴협회 회장, 대학 및 협회 관계자들이 참석했다. 사상구 지역 12개 배드민턴 클럽 소속의 200여명 동호인들이 참가해 열띤 경기를 펼쳤다.

올해로 9회째를 맞이한 이 대회는 지역 체육문화 활성화와 주민 간 소통 강화를 위해 경남정보대학교와 사상구 배드민턴협회가 공동으로 매년 개최해오고 있다.


김태상 총장은 대회사에서 "경남정보대는 오랜 세월 지역주민으로부터 받은 사랑을 돌려드리기 위해 항상 최선을 다하고 있다"며 "이번 대회처럼 지역과 소통하고 함께 어우러지는 자리를 지속적으로 마련해 지역사회의 화합과 발전에 기여하는 자랑스러운 대학이 되겠다"고 힘줬다.

제9회 경남정보대학교 총장배 사상구 청년부 배드민턴 대회 출전자들.

제9회 경남정보대학교 총장배 사상구 청년부 배드민턴 대회 출전자들.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

금값 폭락에도 오히려 “좋다” 외친 전문가들 “내년엔 5000달러”

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기