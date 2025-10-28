광양시, '섬진강 별빛 스카이' 운영 주체 찾는다

내달 4일까지 수탁자 공개 모집

전남 광양시가 망덕포구에 조성된 공중하강체험시설 '섬진강 별빛스카이'의 안정적 운영과 광양관광 활성화를 함께 이끌 운영 주체 선정을 위한 입찰을 실시한다고 28일 밝혔다.

'섬진강 별빛스카이 공중하강체험시설'은 섬진강을 가로지르는 와이어 케이블을 따라 하강하며, 망덕포구와 배알도의 절경을 한눈에 조망할 수 있는 체험형 레포츠 시설이다.

이번 위탁은 최고가 낙찰 방식으로 진행되며, 위탁기간은 계약일로부터 2027년 12월 19일까지이고, 연간 예정가격은 1억1,087만1,000원(부가가치세 포함)이다.

입찰은 한국자산관리공사 전자자산처분시스템(온비드)을 통한 전자입찰 방식으로 오는 11월 4일 오후 5시까지 진행된다. 개찰은 11월 5일 오전 10시 광양시청 관광과 입찰진행관 PC에서 이뤄진다.

입찰에 참여하려면 입찰공고일 기준 공중하강체험시설 또는 모노레일 등 운영 경력 1년 이상을 보유한 법인 또는 단체로서, 전문 안전요원 2명 이상을 확보하고 현장 상주 인력을 배치할 수 있는 역량을 갖춰야 한다. 입찰 일정, 참가 자격, 제출서류 등 구체적 사항은 광양시청 누리집(홈페이지) 공고란에서 확인하면 된다.

이현주 관광과장은 "이번 재입찰을 통해 전문성과 안전성을 두루 갖춘 민간운영주체를 선정해 차별화된 관광서비스를 제공하고, 관광객 체류시간 연장과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 하겠다"며 "창의력과 운영 역량을 갖춘 민간업체의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

한편, 시는 지난달 15~24일 제1차 입찰공고를 진행했으나 응찰자가 없어 재입찰 절차를 진행 중이며, 예정가격은 제1차 공고 대비 20% 낮췄다.





