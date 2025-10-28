호서대, AI 해커톤 2관왕… '생성형 AI·보안 알고리즘' 모두 대상



시니어 맞춤 문서요약 서비스·키스트로크 보안 솔루션으로 혁신성 인정



호서대학교가 전국 대학 AI 해커톤 무대에서 기술력과 창의성을 동시에 입증했다.

한국컴퓨터교육학회가 주관한 '2025 캡스톤디자인 및 AI 해커톤 경진대회'에서 생성형 AI 활용 부문과 AI 알고리즘 부문 모두 대상을 수상하며 'AI 융합 명문대학'의 위상을 굳혔다.

28일 호서대에 따르면 이번 대회는 안랩, 카카오, SK브로드밴드 등이 후원하고, 학생들의 창의적 문제 해결력과 실무형 AI 역량 강화를 목표로 지난 24일부터 3일간 강촌에서 열렸다.

호서대는 생성형 AI 부문에서 '시니어 계층을 위한 문서 요약 안내 서비스'로 대상을 거머쥐었다.

이 서비스는 공공기관, 병원, 은행 등에서 발송되는 복잡한 문서 내용을 자동으로 요약해주는 OCR(광학문자인식) 기반 시스템으로, 고령층의 정보 접근성을 높여 초고령사회에 맞는 실용적 기술로 평가받았다.

AI 알고리즘 부문에서는 'AI 키스트로크 보안 솔루션'이 대상을 수상했다. 사용자의 키보드 입력 패턴을 학습해 본인 여부를 판별하는 맞춤형 AI 보안기술로, 심사위원단은 "입력 보안의 새로운 패러다임을 제시했다"고 극찬했다.

이 밖에도 '전세사기 예측 AI 프로그램', 'AI 기반 인간관계 시뮬레이션 서비스' 등 호서대 팀들이 다수의 상을 휩쓸며 AI 융합 인재로서 두각을 나타냈다.

대상 수상자인 컴퓨터공학과 조현태 학생은 "팀원들과 밤낮없이 아이디어를 다듬으며 도전의 즐거움을 배웠다"고 밝혔다.

AI·SW중심대학사업 박근덕 단장은 "AI와 소프트웨어 교육을 통해 사회문제 해결형 인재를 키워나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



